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    CMD310/00

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        Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

        Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

        Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

        Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

        Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

        Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

        Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

        Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

        Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

        Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SD.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Корпус стандарта 1.0 DIN для надежного крепления устройства

        Корпус стандарта 1.0 DIN для надежного крепления устройства

        Съемная лицевая панель, обеспечивающая защиту от кражи

        Съемная лицевая панель, обеспечивающая защиту от кражи

        Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

        Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

        ЖК-дисплей высокой контрастности для идеального обзора

        ЖК-дисплей высокой контрастности

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