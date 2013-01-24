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Данные об энергоэффективности

Document
  • Данные об энергоэффективности Данные об энергоэффективности Данные об энергоэффективности
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    Данные об энергоэффективности

    Document

    Данные об энергоэффективности

    Подробную информацию см. в документе в разделе "Руководства и документация" на странице поддержки. Узнать обо всех преимуществах

    Данные об энергоэффективности

    Данные об энергоэффективности

    Подробную информацию см. в документе в разделе "Руководства и документация" на странице поддержки. Узнать обо всех преимуществах

    Данные об энергоэффективности

    Подробную информацию см. в документе в разделе "Руководства и документация" на странице поддержки. Узнать обо всех преимуществах

    Данные об энергоэффективности

    Данные об энергоэффективности

    Подробную информацию см. в документе в разделе "Руководства и документация" на странице поддержки. Узнать обо всех преимуществах

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      Данные об энергоэффективности

      Для адаптеров Philips HQ87

      • Тип HQ87

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

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