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CRD01/00
Программа Easy Advertiser
Вы уже приобрели офисный ПК с установленной на нем программой PowerPoint, цифровую камеру с программой для управления фото- и видеоизображениями и монитор Philips BDLx231Cx/00. Теперь, чтобы начать демонстрацию цифрового содержимого в магазине или отделе, необходима еще одна вещь. Easy Advertiser — это полный пакет, в который входит USB-накопитель 1 ГБ, все необходимые кабели, кронштейн и карта Smartcard с высокотехнологичной электроникой для проигрывания содержимого с USB, которое вы создали с помощью поставляемой в комплекте программы Easy Advertiser Publisher. Установите карту в соответствии с инструкциями, указанными в руководстве пользователя
Когда вы сами создаете контент для рекламы или корпоративных связей, то естественно использовать уже имеющиеся стандартные инструменты в сочетании с простым в использовании приложением для создания публикаций. Easy Advertiser Publisher — это программа для Windows, которая может импортировать слайды MS PowerPoint, фотографии в формате JPEG и фильмы в формате MPEG. Программа помогает в создании расписания для показа необходимого содержимого в нужное время в течении 24 часов. Цикл не представляет сложности: создание контента, импорт контента, составление расписания, публикация контента с помощью сохранения на USB-накопитель большой емкости
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
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