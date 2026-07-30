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  • Программа Easy Advertiser
  • Программа Easy Advertiser
  • Программа Easy Advertiser
  • Программа Easy Advertiser
  • Программа Easy Advertiser
  • Программа Easy Advertiser
  • Программа Easy Advertiser
  • Программа Easy Advertiser
  • Программа Easy Advertiser
  • Программа Easy Advertiser
  • Программа Easy Advertiser
  • Программа Easy Advertiser

Больше не доступен

Карты для мест общего доступа

CRD01/00

Программа Easy Advertiser
С помощью удобной автономной карты для работы с нашими профессиональными мониторами можно составлять расписание для трансляции содержимого. С помощью приложения EA Publisher можно создавать собственное содержимое, а также устанавливать расписание показа слайдов и фильмов ежедневно 24 часа в сутки
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Удобное и простое решение для информационных мониторов

Программа Easy Advertiser

  • Программа Easy Advertiser

Готовое решение для информационных мониторов

Вы уже приобрели офисный ПК с установленной на нем программой PowerPoint, цифровую камеру с программой для управления фото- и видеоизображениями и монитор Philips BDLx231Cx/00. Теперь, чтобы начать демонстрацию цифрового содержимого в магазине или отделе, необходима еще одна вещь. Easy Advertiser — это полный пакет, в который входит USB-накопитель 1 ГБ, все необходимые кабели, кронштейн и карта Smartcard с высокотехнологичной электроникой для проигрывания содержимого с USB, которое вы создали с помощью поставляемой в комплекте программы Easy Advertiser Publisher. Установите карту в соответствии с инструкциями, указанными в руководстве пользователя

Простое в использовании приложение для управления содержимым

Когда вы сами создаете контент для рекламы или корпоративных связей, то естественно использовать уже имеющиеся стандартные инструменты в сочетании с простым в использовании приложением для создания публикаций. Easy Advertiser Publisher — это программа для Windows, которая может импортировать слайды MS PowerPoint, фотографии в формате JPEG и фильмы в формате MPEG. Программа помогает в создании расписания для показа необходимого содержимого в нужное время в течении 24 часов. Цикл не представляет сложности: создание контента, импорт контента, составление расписания, публикация контента с помощью сохранения на USB-накопитель большой емкости

Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

Технические характеристики

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