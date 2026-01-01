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Больше не доступен
DCM2260/12
Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой
Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad с помощью этих радиочасов с двумя док-разъемами: коннектором Lightning и 30-контактным разъемом. Эта музыкальная система обеспечивает великолепное звучание и прекрасно впишется в любой интерьер (в комплект входит настольная подставка "2 в 1").
DualDock для iPod/iPhone
Настенное крепление/крепление к столу
CD, MP3-CD, USB, FM
20 Вт макс.
Инновационное устройство Philips DualDock с разъемом Lightning и 30-контактным разъемом позволяет заряжать и использовать любое устройство Apple. Стильный корпус и функциональность — моментально выбирайте нужный разъем. Слушайте любимую музыку на любом устройстве Apple.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
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