Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad с помощью этих радиочасов с двумя док-разъемами: коннектором Lightning и 30-контактным разъемом. Эта музыкальная система обеспечивает великолепное звучание и прекрасно впишется в любой интерьер (в комплект входит настольная подставка "2 в 1").