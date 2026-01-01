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Больше не доступен

Музыкальная микросистема

DCM2260/12

Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad с помощью этих радиочасов с двумя док-разъемами: коннектором Lightning и 30-контактным разъемом. Эта музыкальная система обеспечивает великолепное звучание и прекрасно впишется в любой интерьер (в комплект входит настольная подставка "2 в 1").

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Одержимые звуком

Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

  • DualDock для iPod/iPhone

  • Настенное крепление/крепление к столу

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 Вт макс.

DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

Инновационное устройство Philips DualDock с разъемом Lightning и 30-контактным разъемом позволяет заряжать и использовать любое устройство Apple. Стильный корпус и функциональность — моментально выбирайте нужный разъем. Слушайте любимую музыку на любом устройстве Apple.

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Технические характеристики

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