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DCM2260 Micro music system

DCM2260/12

3

| (1) Відгук

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DualDock для заряджання та відтворення вмісту пристроїв Apple (роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм)

DualDock для заряджання та відтворення вмісту пристроїв Apple (роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм)

Інноваційна система Philips DualDock з роз’ємом Lightning та 30-контактним роз’ємом дозволяє зарядити та відтворити вміст будь-якого пристрою Apple. Цей виріб поєднує у собі елегантну стильну конструкцію та легку функціональність – можна миттєво перемикати між роз’ємами. Насолоджуйтеся улюбленими мелодіями незалежно від пристрою Apple.

Максимальна вихідна потужність: 20 Вт RMS

Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.

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3.0

з 5

1

Відгук

5
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23/06/2015

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(

Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje

Цей відгук про DCM2260 Hudební mikrosystém

Цей відгук про DCM2260 Hudební mikrosystém

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