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Більше не доступний
DCM2260/12
Інноваційна система Philips DualDock з роз’ємом Lightning та 30-контактним роз’ємом дозволяє зарядити та відтворити вміст будь-якого пристрою Apple. Цей виріб поєднує у собі елегантну стильну конструкцію та легку функціональність – можна миттєво перемикати між роз’ємами. Насолоджуйтеся улюбленими мелодіями незалежно від пристрою Apple.
Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.
3.0
з 5
1
Відгук
minol
23/06/2015
Česká republika
Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(
Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje
Цей відгук про DCM2260 Hudební mikrosystém
Цей відгук про DCM2260 Hudební mikrosystém