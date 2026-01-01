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Больше не доступен

док-станция для iPod/iPhone

DCM580/12

Напольные АС

Наслаждайтесь глубоким, насыщенным звучанием благодаря системе с док-станцией Philips DCM580. Дизайн напольных динамиков поддерживает подключение iPhone/iPod, USB-устройств и воспроизведение компакт-дисков. Технология LivingSound равномерно распределяет звук в комнате для наилучшего прослушивания.

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с глубоким, насыщенным стереозвучанием благодаря технологии LivingSound

Напольные АС

Общая среднеквадратичная выходная мощность 140 Вт

Общая среднеквадратичная выходная мощность 140 Вт

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

АС 4.1 со встроенным сабвуфером

АС 4.1 со встроенным сабвуфером

Цифровая настройка FM с предустановками

Цифровая настройка FM с предустановками

Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Технические характеристики

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