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    Philips Fidelio

    акустическая система с док-станцией

    DTM5095/12
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    Fidelio
    • Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов
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      Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

      DTM5095/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов

      Воспроизводите музыку через соединение Bluetooth® — без проводов. Эта док-станция Philips также позволяет прослушивать музыку с компакт-дисков или iPod/iPad/iPhone через разъем Lightning. Благодаря технологиям LivingSound и PureDigital вы услышите любимую музыку в объемном и кристально чистом звучании. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

      Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов

      Воспроизводите музыку через соединение Bluetooth® — без проводов. Эта док-станция Philips также позволяет прослушивать музыку с компакт-дисков или iPod/iPad/iPhone через разъем Lightning. Благодаря технологиям LivingSound и PureDigital вы услышите любимую музыку в объемном и кристально чистом звучании. Узнать обо всех преимуществах

      Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов

      Воспроизводите музыку через соединение Bluetooth® — без проводов. Эта док-станция Philips также позволяет прослушивать музыку с компакт-дисков или iPod/iPad/iPhone через разъем Lightning. Благодаря технологиям LivingSound и PureDigital вы услышите любимую музыку в объемном и кристально чистом звучании. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

      Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов

      Воспроизводите музыку через соединение Bluetooth® — без проводов. Эта док-станция Philips также позволяет прослушивать музыку с компакт-дисков или iPod/iPad/iPhone через разъем Lightning. Благодаря технологиям LivingSound и PureDigital вы услышите любимую музыку в объемном и кристально чистом звучании. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая система с док-станцией

        акустическая система с док-станцией

        Итого:

        Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов

        Одержимые звуком

        • Bluetooth
        • с коннектором Lightning
        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

        Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

        Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

        Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

        Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

        Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

        Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

        Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

        Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

        Общая выходная мощность этой системы составляет 200 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

        Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

        Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          200 Вт
          Улучшение звука
          • Цифровое управление звуком 4 режима
          • Динамическое усиление басов
          • LivingSound
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Громкоговорители

          Основная АС
          • 5" НЧ-динамик
          • Акустическая система Bass Reflex
          Количество встроенных АС
          4
          Типы НЧ-излучателей
          пассивный

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          • Флэш-накопитель USB
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повторить / одна / все / программа
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Программирование 20 дорожек
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          Тип загрузчика
          • С приводом
          • Лоток
          Поддержка меток ID3
          Да
          Режимы для USB Direct
          • Быстро назад/быстро вперед
          • Воспроизведение/пауза
          • Предыдущая/следующая
          • Запрограммированное воспроизведение
          • Повтор
          • Вперемешку
          • Стоп
          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPhone
          • Зарядка iPod
          • Зарядка iPad

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Улучшения тюнера
          Автосохранение
          RDS
          • Тип программы
          • Название станции
          • Установка часов по сигналам RDS
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM

        • Подключения

          Другие подключения
          Антенна FM
          Линейный стереовход 3,5 мм
          Функция MP3 Link
          Разъемы на задней панели
          Вход AUX
          Профили Bluetooth
          A2DP

        • Функции управления

          Будильники
          • Сигнал CD
          • Звуковой сигнал с радио
          • Таймер отключения
          • Сигнал USB
          Часы
          • На главном дисплее
          • таймер отключения
          Тип дисплея
          Дисплей VFD
          Режим ожидания Eco Power
          0,5 Вт
          Индикация
          Режим приглушения
          Зарядное устройство
          • iPad
          • iPhone
          • iPod
          • iPad Mini
          Тип дисплея
          Дисплей VFD

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Антенна FM
          Краткое руководство
          Англ.., нем., гол., фр., исп., ит.
          Пульт ДУ
          Да
          руководство пользователя
          16 языков
          Кабели/подключение
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
          • шнур питания
          Прочее
          руководство пользователя

        • Размеры

          Глубина упаковки
          398  мм
          Высота упаковки
          1130  мм
          Ширина упаковки
          422  мм
          Вес брутто
          18  кг
          Вес нетто
          14,5  кг
          Глубина основного устройства
          300  мм
          Высота основного устройства
          978  мм
          Ширина основного устройства
          300  мм

        • Питание

          Источник питания
          • 220—240 В
          • 50 Гц

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
          • перемотка вперед/назад
          • следующая и предыдущая дорожка
          • воспроизведение и пауза
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • MP3-CD
          • Флэш-накопитель USB
          • WMA-CD

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod nano 7 поколения
          • iPod touch 5 поколения

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          iPhone 5

        • Совместима с iPad

          Совместим с
          • iPad mini
          • iPad с дисплеем Retina

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Антенна FM

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