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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования

Больше не доступен

Philips Fidelioакустическая система с док-станцией

DTM5095/12

Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов

Воспроизводите музыку через соединение Bluetooth® — без проводов. Эта док-станция Philips также позволяет прослушивать музыку с компакт-дисков или iPod/iPad/iPhone через разъем Lightning. Благодаря технологиям LivingSound и PureDigital вы услышите любимую музыку в объемном и кристально чистом звучании.

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Одержимые звуком

Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов

  • Bluetooth

  • с коннектором Lightning

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

Технические характеристики

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