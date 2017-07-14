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Philips FidelioDTM5095 docking sound system

DTM5095/12

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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LivingSound для детальнішого, абсолютного стереозвуку

LivingSound для детальнішого, абсолютного стереозвуку

Технологія Philips LivingSound, що очікує на видачу патенту, значно розширює область найкращого сприйняття (ідеальне місце для прослуховування у кімнаті), що дозволяє насолоджуватися справді захоплюючою музикою у ширшому просторі. Поєднуючи у собі різні процеси відтворення звуку, LivingSound відновлює насиченість та просторову детальність звукової сцени, що часто втрачається у разі використання компактних стереосистем. Отриманий ефект дозволяє значно розширити область найкращого сприйняття. Тепер слухати музику можна без жодних обмежень щодо простору. Музика прекрасно й однаково звучить по всій кімнаті. Насолоджуйтеся оптимальним стереозвуком у ширшому середовищі.

Технологія обробки чистого цифрового звуку для найкращої чіткості звучання

Технологія обробки чистого цифрового звуку для найкращої чіткості звучання

Вдосконалена технологія обробки чистого цифрового звуку пропонує значно краще звучання порівняно зі стандартною технологією обробки аналогового сигналу, яку використовують док-станції з підтримкою аналогового аудіовиходу з iPod/iPhone. Цифровий аудіосигнал iPod/iPhone проходить цифрову обробку на всіх стадіях, рівень співвідношення "сигнал-шум" значно збільшується. Результат – збалансований, неперевершений чіткий звук.

Загальна вихідна потужність: 200 Вт RMS

Загальна вихідна потужність: 200 Вт RMS

Ця система має загальну вихідну потужність 200 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець, що вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

14/07/2017

Polska

Polska

dobry sprzęt do pokoju dziecka

dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DTM5095 wieża z podstawką dokującą

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DTM5095 wieża z podstawką dokującą

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