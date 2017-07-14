Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Технологія Philips LivingSound, що очікує на видачу патенту, значно розширює область найкращого сприйняття (ідеальне місце для прослуховування у кімнаті), що дозволяє насолоджуватися справді захоплюючою музикою у ширшому просторі. Поєднуючи у собі різні процеси відтворення звуку, LivingSound відновлює насиченість та просторову детальність звукової сцени, що часто втрачається у разі використання компактних стереосистем. Отриманий ефект дозволяє значно розширити область найкращого сприйняття. Тепер слухати музику можна без жодних обмежень щодо простору. Музика прекрасно й однаково звучить по всій кімнаті. Насолоджуйтеся оптимальним стереозвуком у ширшому середовищі.
Вдосконалена технологія обробки чистого цифрового звуку пропонує значно краще звучання порівняно зі стандартною технологією обробки аналогового сигналу, яку використовують док-станції з підтримкою аналогового аудіовиходу з iPod/iPhone. Цифровий аудіосигнал iPod/iPhone проходить цифрову обробку на всіх стадіях, рівень співвідношення "сигнал-шум" значно збільшується. Результат – збалансований, неперевершений чіткий звук.
Ця система має загальну вихідну потужність 200 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець, що вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
MZet
14/07/2017
Polska
dobry sprzęt do pokoju dziecka
dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DTM5095 wieża z podstawką dokującą
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DTM5095 wieża z podstawką dokującą