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  • Фотография особенностей продукта
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта

Больше не доступен

Philips Fidelioакустическая система с док-станцией

DTM9030/10

Высокое искусство беспроводной передачи звука

Напольные АС Philips Fidelio обеспечивают полное погружение в музыку высокого качества. Беспроводная передача музыки через Bluetooth® с aptX и AAC. Воспроизведение с компакт-дисков, iPod или iPhone благодаря Philips DualDock. Всего лишь две акустические системы для заполняющего комнату звучания.

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Одержимые звуком

Высокое искусство беспроводной передачи звука

  • Bluetooth®, aptX и AAC

Общая выходная мощность 160 Вт

Общая выходная мощность 160 Вт

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Технические характеристики

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