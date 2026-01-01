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Больше не доступен
DTM9030/10
Высокое искусство беспроводной передачи звука
Напольные АС Philips Fidelio обеспечивают полное погружение в музыку высокого качества. Беспроводная передача музыки через Bluetooth® с aptX и AAC. Воспроизведение с компакт-дисков, iPod или iPhone благодаря Philips DualDock. Всего лишь две акустические системы для заполняющего комнату звучания.
Bluetooth®, aptX и AAC
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
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