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    • Эспрессо и капучино по вашему вкусу одним нажатием кнопки Эспрессо и капучино по вашему вкусу одним нажатием кнопки Эспрессо и капучино по вашему вкусу одним нажатием кнопки
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      3100 series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP3363/10

      Эспрессо и капучино по вашему вкусу одним нажатием кнопки

      Готовьте идеальный эспрессо и капучино из свежих зерен благодаря 100 %-но керамическим жерновам. Выбирайте крепость, температуру и объем напитка на интуитивно понятном дисплее. Горячий капучино готовится одним нажатием кнопки благодаря встроенному кувшину для молока.

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      3100 series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      3100 series
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      3100 series

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      Эспрессо и капучино по вашему вкусу одним нажатием кнопки

      Готовьте до 5000 чашек* кофе без проведения очистки от накипи

      • 6 напитков
      • Встроенный кувшин для молока
      • Глянцевый красный
      • AquaClean
      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      Шесть превосходных напитков на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении

      Шесть превосходных напитков на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении

      Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

      Готовьте молотый кофе, в том числе без кофеина

      Готовьте молотый кофе, в том числе без кофеина

      Иногда хочется выпить превосходный и насыщенный кофе, не содержащий кофеина. Благодаря возможности использования молотого кофе вы сможете в любое время приготовить чашку кофе без кофеина.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

      Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки

      Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки

      Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

      Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

      Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

      Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

      Большие возможности в компактном решении

      Большие возможности в компактном решении

      Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

      Интуитивно понятный дисплей для простого управления кофемашиной

      Интуитивно понятный дисплей для простого управления кофемашиной

      Интуитивно понятный дисплей показывает всю необходимую информацию для того, чтобы вы могли с легкостью управлять кофемашиной и в полной мере использовать все ее возможности. Индикация в виде значков поможет разобраться в настройках и обслуживании.

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

      Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину

      Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину

      Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд, без разбрызгивания.

      Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

      Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

      Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

      • Индивидуальная настройка

        Настройки уровня крепости
        5
        Степени помола
        5
        Объем кофе и молока
        Регулируется
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Нет
        Профили пользователя
        1
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Горячая вода
        • Капучино
        • Кофе
        • Молочная пена
        • Латте макиато
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие функции

        Съемная варочная группа
        Да
        Автопромывка и удаление накипи
        Да
        Основной переключатель питания
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да

      • Технические характеристики

        Напряжение
        230  V
        Длина шнура
        > 100  cm
        Частота
        50  Hz
        Емкость кувшина для молока
        0,5  L
        Емкость контейнера для отходов
        15  servings
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  L
        Емкость отсека для зерен
        250  g
        Вес изделия
        7.2  kg
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Резервуар для воды
        Доступ с верхней панели
        Макс. высота чашки
        152  mm
        Цвет и отделка
        Красный
        Габариты изделия
        215 x 330 x 429  mm

      • Общие характеристики

        Система подачи молока
        Встроенный кувшин для молока
        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Пользовательский интерфейс
        Стандартный дисплей

      Badge-D2C

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      • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
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