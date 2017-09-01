Еспресо та капучіно одним дотиком – саме так, як потрібно Вам

Зваріть собі ідеальне еспресо зі свіжих зерен за допомогою повністю керамічних жорен, обирайте міцність, температуру та об’єм напою на інтуїтивному дисплеї. Ваше гаряче капучіно – справа однієї миті завдяки вбудованому молочнику.