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EP3363/10
Еспресо та капучіно одним дотиком – саме так, як потрібно Вам
Зваріть собі ідеальне еспресо зі свіжих зерен за допомогою повністю керамічних жорен, обирайте міцність, температуру та об’єм напою на інтуїтивному дисплеї. Ваше гаряче капучіно – справа однієї миті завдяки вбудованому молочнику.Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повністю автоматичні еспресо кавомашини
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Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.
Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!
Ця повністю автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте будь-які напої!
Часом приємно випити повноцінної смачної кави без кофеїнового удару. Завдяки можливості використання меленої кави Ви зможете готувати каву без кофеїну, коли забажаєте.
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.
Кожна порція кави, яку ви приготуєте, буде вкрита ніжною молочною пінкою, приємною для смакових рецепторів. Молочник спінює молоко двічі й подає його без розбризкування в чашку з потрібною температурою, вкриваючи каву шаром густої пінки. Молочник також можна зручно зберігати в холодильнику й підтримувати його чистоту.
Насолоджуйтеся компактністю довше без доповнення завдяки великій місткості ємності для зерен, резервуара для води та контейнера для відходів у надзвичайно компактній конструкції. Ця маленька повністю автоматична кавомашина забезпечує максимальну зручність, неймовірну ефективність завдяки великій місткості резервуара для води, ємності для зерен та контейнера для відходів.
На інтуїтивному дисплеї відображається вся інформація, потрібна для легкого керування кавомашиною та отримання найкращих результатів. Піктограми допоможуть користувачу виконати всі індивідуальні налаштування та проводити всі дії з обслуговування.
У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, і покаже що й коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.
Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучіно та лате макіато з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучіно чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть із ідеальною температурою подані у чашку.
Унікальна функція швидкого очищення молочника одним дотиком дає змогу зручно та ретельно промити систему обробки молока після кожного використання
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
Технічні характеристики
Загальні технічні характеристики
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