Универсальный мешок для сбора пыли s-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Для замены приобретайте мешки с логотипом s-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.