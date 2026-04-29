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s-bag Мешки для пылесосов
Больше не доступен
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Универсальный мешок для сбора пыли s-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Для замены приобретайте мешки с логотипом s-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.