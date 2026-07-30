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  • Для чистого и здорового воздуха в вашем доме
  • Для чистого и здорового воздуха в вашем доме
  • Для чистого и здорового воздуха в вашем доме
  • Для чистого и здорового воздуха в вашем доме
  • Для чистого и здорового воздуха в вашем доме
  • Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

Больше не доступен

выходной фильтр

FC8044/02

Для чистого и здорового воздуха в вашем доме
Моющийся фильтр HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации фильтр HEPA нужно чистить раз в полгода и менять раз в 2 года.
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Моющийся фильтр HEPA 12, фильтрация 99,5 %

Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

  • 1 моющийся фильтр HEPA12

  • Фильтрация 99,5 %

  • Очистка каждые 6 месяцев

Оригинальный фильтр выходящего воздуха Philips

Оригинальный фильтр выходящего воздуха Philips

Оптимальная фильтрация с фильтром EPA 12

Оптимальная фильтрация с фильтром EPA 12

Фильтрация 99,5 % пыли размером 0,0003 мм из выходящего воздуха.

Технические характеристики

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