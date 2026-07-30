Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

Моющийся фильтр HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации фильтр HEPA нужно чистить раз в полгода и менять раз в 2 года.