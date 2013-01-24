Оптимальная фильтрация
Моющийся цилиндрический фильтр задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для достижения оптимальных результатов регулярно чистите цилиндрический фильтр. Для очистки цилиндрического фильтра просто вытряхните из него пыль в мусорное ведро. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оптимальная фильтрация
Моющийся цилиндрический фильтр задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для достижения оптимальных результатов регулярно чистите цилиндрический фильтр. Для очистки цилиндрического фильтра просто вытряхните из него пыль в мусорное ведро. Узнать обо всех преимуществах
Оптимальная фильтрация
Моющийся цилиндрический фильтр задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для достижения оптимальных результатов регулярно чистите цилиндрический фильтр. Для очистки цилиндрического фильтра просто вытряхните из него пыль в мусорное ведро. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оптимальная фильтрация
Моющийся цилиндрический фильтр задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для достижения оптимальных результатов регулярно чистите цилиндрический фильтр. Для очистки цилиндрического фильтра просто вытряхните из него пыль в мусорное ведро. Узнать обо всех преимуществах
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