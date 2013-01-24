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Цилиндрический фильтр для пылесоса

FC8047/01
Общая оценка / 5
  • Оптимальная фильтрация Оптимальная фильтрация Оптимальная фильтрация
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    Цилиндрический фильтр для пылесоса

    FC8047/01
    Общая оценка / 5

    Оптимальная фильтрация

    Моющийся цилиндрический фильтр задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для достижения оптимальных результатов регулярно чистите цилиндрический фильтр. Для очистки цилиндрического фильтра просто вытряхните из него пыль в мусорное ведро. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Цилиндрический фильтр для пылесоса

    Оптимальная фильтрация

    Моющийся цилиндрический фильтр задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для достижения оптимальных результатов регулярно чистите цилиндрический фильтр. Для очистки цилиндрического фильтра просто вытряхните из него пыль в мусорное ведро. Узнать обо всех преимуществах

    Оптимальная фильтрация

    Моющийся цилиндрический фильтр задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для достижения оптимальных результатов регулярно чистите цилиндрический фильтр. Для очистки цилиндрического фильтра просто вытряхните из него пыль в мусорное ведро. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Цилиндрический фильтр для пылесоса

    Оптимальная фильтрация

    Моющийся цилиндрический фильтр задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для достижения оптимальных результатов регулярно чистите цилиндрический фильтр. Для очистки цилиндрического фильтра просто вытряхните из него пыль в мусорное ведро. Узнать обо всех преимуществах

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      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Количество цилиндрических фильтров
        1
        Количество моторных фильтров
        1
        Сменный фильтр для
        FC8712-FC8724

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