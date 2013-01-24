Оптимальна фільтрація
Замінний фільтрувальний циліндр для FC8712-FC8724
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оптимальна фільтрація
Замінний фільтрувальний циліндр для FC8712-FC8724
Оптимальна фільтрація
Замінний фільтрувальний циліндр для FC8712-FC8724
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оптимальна фільтрація
Замінний фільтрувальний циліндр для FC8712-FC8724