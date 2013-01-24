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Сменный фильтр для пылесоса

FC8071/01
Общая оценка / 5
  • Оптимальная фильтрация Оптимальная фильтрация Оптимальная фильтрация
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    Сменный фильтр для пылесоса

    FC8071/01
    Общая оценка / 5

    Оптимальная фильтрация

    Чтобы HEPA-фильтр для пылесоса Philips всегда работал с оптимальной эффективностью, очищайте его каждый раз, когда опустошаете контейнер для пыли. Заменяйте HEPA-фильтр FC8071/01 каждые 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 319.00грн
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    Сменный фильтр для пылесоса

    Оптимальная фильтрация

    Чтобы HEPA-фильтр для пылесоса Philips всегда работал с оптимальной эффективностью, очищайте его каждый раз, когда опустошаете контейнер для пыли. Заменяйте HEPA-фильтр FC8071/01 каждые 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

    Оптимальная фильтрация

    Чтобы HEPA-фильтр для пылесоса Philips всегда работал с оптимальной эффективностью, очищайте его каждый раз, когда опустошаете контейнер для пыли. Заменяйте HEPA-фильтр FC8071/01 каждые 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 319.00грн
    Найти похожие продукты

    Сменный фильтр для пылесоса

    Оптимальная фильтрация

    Чтобы HEPA-фильтр для пылесоса Philips всегда работал с оптимальной эффективностью, очищайте его каждый раз, когда опустошаете контейнер для пыли. Заменяйте HEPA-фильтр FC8071/01 каждые 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

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      Оптимальная фильтрация

      Сменный HEPA-фильтр для пылесоса Philips

      • 1 фильтр HEPA10 + 1 фильтр
      • Превосходная фильтрация
      • Замена каждые 6 месяцев
      • Подходит для FC8140…49
      Фильтр EPA 10 задерживает всю пыль

      Фильтр EPA 10 задерживает всю пыль

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Количество фильтров
        1
        Сменный фильтр для
        FC8140 - FC8149

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