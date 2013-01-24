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    HomeHero

    Мешковый пылесос

    FC8913
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Получайте от жизни удовольствие! Получайте от жизни удовольствие! Получайте от жизни удовольствие!
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      HomeHero Мешковый пылесос

      FC8913
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Получайте от жизни удовольствие!

      Philips HomeHero сделает всю работу чисто и быстро. Этот пылесос с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      HomeHero Мешковый пылесос

      Получайте от жизни удовольствие!

      Philips HomeHero сделает всю работу чисто и быстро. Этот пылесос с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

      Получайте от жизни удовольствие!

      Philips HomeHero сделает всю работу чисто и быстро. Этот пылесос с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      HomeHero Мешковый пылесос

      Получайте от жизни удовольствие!

      Philips HomeHero сделает всю работу чисто и быстро. Этот пылесос с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

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        HomeHero

        HomeHero

        Мешковый пылесос

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        Уборка без проблем

        • 1800 Вт
        • Технология AirflowMax
        • Уборка шерсти
        Мотор мощностью 1800 Вт с максимальной мощностью всасывания 325 Вт

        Мотор мощностью 1800 Вт с максимальной мощностью всасывания 325 Вт

        Мотор мощностью 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 325 Вт для идеальной очистки.

        Фильтры EPA AirSeal и EPA 12

        Фильтры EPA AirSeal и EPA 12

        Благодаря особой конструкции пылесоса весь поглощенный воздух проходит через фильтр EPA 12 (фильтрация на 99,5 %). Ни одна пылинка не ускользнет!

        Вращающаяся насадка mini-Turbo для качественной уборки волос и пыли

        Вращающаяся насадка mini-Turbo для качественной уборки волос и пыли

        Мини-насадка Turbo быстро удалит волосы, шерсть животных, пух и пыль с диванов, подушек и других поверхностей. Эта щетка идеально подойдет владельцам домашних животных.

        Две удобные ручки для комфортной работы

        Две удобные ручки для комфортной работы

        Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

        Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

        Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

        Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          42 л/с
          Входная мощность (макс)
          1800 W
          Вес изделия
          5,5 kg
          Уровень шума (Lc IEC)
          79 дБ
          цвет
          Ярко-красный
          Вакуум (макс)
          30 kPa
          Входная мощность (IEC)
          1600 W
          Мощность всасывания (макс.)
          325 W

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Радиус действия
          10 m
          Длина шнура
          7 m
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Тип колес
          Резина
          Кассета Clean Comfort
          Да
          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя

        • Насадки и аксессуары

          Дополнительная насадка
          Мини-насадка "Турбо"
          Хранение аксессуаров
          На защелке трубки
          Стандартная насадка
          Универсальная насадка на колесиках
          Аксессуары в комплекте
          Щелевая насадка

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          s-bag
          Вместительность пылесборника
          3 л
          HEPA Air Seal
          Да
          Выходной фильтр
          Моющийся фильтр Super Clean Air HEPA 12

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