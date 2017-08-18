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Расширенная гарантия 3 года

  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2806
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2806
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2806
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2806

Больше не доступен

Серия 2800Паровой утюг

GC2806/02

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги!

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С новой подошвой SteamGlide

Создан для работы, день за днем

  • SteamGlide

Гарантия 2 года

Гарантия 2 года

Полная гарантия на 2 года.

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

18/08/2017

Україна

Україна

Утюг для любых тканей

Очень довольны своим утюгом. Хорошо отпаривает и утюжит любую ткань от тонкой до плотной, благодаря расстоянию между корпусом и подошвой утюга, удобно утюжить вещи в области пуговиц и мелких деталей. Есть функция - вертикальное отпаривание, что удобно для утюжки штор. Иногда при невысокой температуре, прокапывает вода из колбы - это минус, т.к. остаются пятна на вещах от воды.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2800 GC2806/02 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2800 GC2806/02 Паровой утюг

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