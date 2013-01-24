Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали Вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и удобной функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах