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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги!
SteamGlide
Полная гарантия на 2 года.
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
SergeyL
18/08/2017
Україна
Утюг для любых тканей
Очень довольны своим утюгом. Хорошо отпаривает и утюжит любую ткань от тонкой до плотной, благодаря расстоянию между корпусом и подошвой утюга, удобно утюжить вещи в области пуговиц и мелких деталей. Есть функция - вертикальное отпаривание, что удобно для утюжки штор. Иногда при невысокой температуре, прокапывает вода из колбы - это минус, т.к. остаются пятна на вещах от воды.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2800 GC2806/02 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2800 GC2806/02 Паровой утюг