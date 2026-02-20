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PowerLife Паровой утюг
Больше не доступен
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GC2906/02
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EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2906/02 - English (US)
User Manual Philips PowerLife Steam iron
Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать паровой утюг Philips от накипи?
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар