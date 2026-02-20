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PowerLife Паровой утюг

Больше не доступен

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PowerLifeПаровой утюг

GC2906/02

PowerLife Паровой утюг

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2906/02 - English (US)

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 19 March 2024

User Manual Philips PowerLife Steam iron

  • PDF файл, 3.8 MB
  • 19 March 2024

Ответы на часто задаваемые вопросы

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