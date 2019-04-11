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Больше не доступен
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!
2000 Вт
Подача пара 30 г/мин
Паровой удар 85 г
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Паровой удар 85 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Maryna666
11/04/2019
Україна
Справляется на все 100%
Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC2907/02
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC2907/02