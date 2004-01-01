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    PowerLife Паровой утюг

    GC2907/02
    • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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      PowerLife Паровой утюг

      GC2907/02

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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        PowerLife

        PowerLife

        Паровой утюг

        - {discount-value}

        Итого:

        Создан для работы, день за днем

        Утюг с подошвой SteamGlide

        • 2000 Вт
        • Подача пара 30 г/мин
        • Паровой удар 85 г
        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Паровой удар до 85 г для разглаживания самых неподатливых складок

        Паровой удар до 85 г для разглаживания самых неподатливых складок

        Паровой удар 85 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

        Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Ползунок очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. Для максимальной эффективности работы утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

        Гарантия 2 года

        Гарантия 2 года

        Полная гарантия на 2 года.

        • Легкость использования

          Объем резервуара для воды
          300  мл
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Длина шнура питания
          2 м

        • Вес и размеры

          Масса продукта
          1,2  кг
          Размеры продукта
          29,5 x 11,6 x 19,5

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Распылитель
          Да
          Настройка подачи пара
          Да

        • Технические характеристики

          Напряжение
          220—240 В
          Мощность (во всех странах)
          2000  Вт

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          До 30 г/мин
          Паровой удар
          До 85 г/мин

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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