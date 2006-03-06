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    IRON ELANCE UPGRADE HV-FU-SOLG

    GC3115/22
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      IRON ELANCE UPGRADE HV-FU-SOLG

      GC3115/22

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      IRON ELANCE UPGRADE HV-FU-SOLG

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      IRON ELANCE UPGRADE HV-FU-SOLG

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      Из утюга перестал поступать пар, из него капает коричневая вода или выходят белые частицы?

      Возможно, требуется очистка от накипи.

       

      Узнайте, как очищать от накипи утюг и парогенератор.

       

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