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Больше не доступен
шнур 3 м
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и вы никак не разольете воду мимо резервуара!
Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!
Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
TOSIK
08/04/2021
Україна
Очень надёжный домашний друг
У меня в юности был кассетный магнитофон PHILIPS. Он со мной прошел все походы, пикники и выезды на соревнованиях по картингу. Ни разу не подвёл, был душой компании. Вот с тех времён и полюбил я PHILIPS, а мне уже без полого 50. Удачных покупок.
Плюсы
Купил я это чудо ещё в 2010 году. Семья 4 человека, каждому нужно погладить. Утюг просто ЗВЕРЬ. Работает надёжно в прочем как и всё компании PHILIPS. Советую.
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 3300 GC3310/02 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 3300 GC3310/02 Паровой утюг
Маргоwka
20/06/2019
Україна
Классный
Хороший утюг, сколько лет служит и не уступает новым
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3300 GC3310/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3300 GC3310/02 Парова праска