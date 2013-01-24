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    3300 series

    Паровой утюг

    GC3310
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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      3300 series Паровой утюг

      GC3310
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      3300 series Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      3300 series Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

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        3300 series

        3300 series

        Паровой утюг

        Итого:

        Отличные результаты, минимум усилий

        в 3 раза проще

        • шнур 3 м
        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

        Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

        Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и совсем нет риска разлить воду!

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

        Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

        Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

        Уникальный заостренный носик позволяет прогладить даже самые труднодоступные детали одежды.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Удлиненный шнур для удобства перемещения

        Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!

        Технические характеристики

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          3 m
          Управляемая очистка от накипи
          Двойная система очистки от накипи
          Никаких протечек
          Система "капля-стоп"
          Дополнительный комфорт
          • Свободный поворот шнура на 360 градусов
          • Сверхчеткий индикатор уровня воды
          Объем резервуара для воды
          300 ml

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          328 x 129 x 163
          Частота
          50—60
          Питание
          2200
          Простота установки и хранения
          • Увеличенное отверстие для залива воды
          • Встроенное отделение для хранения шнура
          Быстрый нагрев
          Да
          напряжение
          220—240
          Вес продукта
          1,64

        • Разглаживание складок

          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Заостренный носик
          Распылитель
          Да
          Паровой удар
          до 95 г/мин
          Постоянная подача пара
          до 35 г/мин

        • Гладкое скольжение

          Подошва
          Подошва SteamGlide

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