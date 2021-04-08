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Больше не доступен

Серия 3300Паровой утюг

GC3310/02

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Отличные результаты, минимум усилий
Этот паровой утюг от Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, но и оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще!
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в 3 раза легче

Отличные результаты, минимум усилий

  • шнур 3 м

Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и вы никак не разольете воду мимо резервуара!

Удлиненный шнур для удобства перемещения

Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

08/04/2021

Україна

Україна

Очень надёжный домашний друг

У меня в юности был кассетный магнитофон PHILIPS. Он со мной прошел все походы, пикники и выезды на соревнованиях по картингу. Ни разу не подвёл, был душой компании. Вот с тех времён и полюбил я PHILIPS, а мне уже без полого 50. Удачных покупок.

Плюсы

Купил я это чудо ещё в 2010 году. Семья 4 человека, каждому нужно погладить. Утюг просто ЗВЕРЬ. Работает надёжно в прочем как и всё компании PHILIPS. Советую.

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 3300 GC3310/02 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 3300 GC3310/02 Паровой утюг

20/06/2019

Україна

Україна

Классный

Хороший утюг, сколько лет служит и не уступает новым

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3300 GC3310/02 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3300 GC3310/02 Парова праска

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