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    Паровой утюг

    GC4490
    Общая оценка / 5
    • Утюг мощностью 2400 Вт Утюг мощностью 2400 Вт Утюг мощностью 2400 Вт
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      Паровой утюг

      GC4490
      Общая оценка / 5

      Утюг мощностью 2400 Вт

      Мощный утюг с самой надежной подошвой в мире. Ничто не может поцарапать его во время глажения. Мощный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Паровой утюг

      Утюг мощностью 2400 Вт

      Мощный утюг с самой надежной подошвой в мире. Ничто не может поцарапать его во время глажения. Мощный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

      Утюг мощностью 2400 Вт

      Мощный утюг с самой надежной подошвой в мире. Ничто не может поцарапать его во время глажения. Мощный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Паровой утюг

      Утюг мощностью 2400 Вт

      Мощный утюг с самой надежной подошвой в мире. Ничто не может поцарапать его во время глажения. Мощный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

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        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Утюг мощностью 2400 Вт

        Больше мощности, больше пара, больше эффективности

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Надежная подошва устойчива к царапинам

        Надежная подошва устойчива к царапинам

        Для длительного глажения и превосходных результатов.

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

        2400 Вт для подачи пара 40 г/мин

        2400 Вт для подачи пара 40 г/мин

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Anodilium
          Подача пара
          Да
          Постоянная подача пара
          40  г/мин
          Паровой удар
          100  г
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Распылитель
          Да
          Паровой носик
          Да
          Питание
          2400  Вт

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          335  мл
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Большое отверстие для залива воды
          Система "капля-стоп"
          Да
          Мягкая ручка
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Длина шнура питания
          3  м
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

        • Технические характеристики

          Масса утюга
          1,6  кг
          напряжение
          220—240  В

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