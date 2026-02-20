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Azur Паровой утюг
Больше не доступен
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GC4490/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Мощный утюг с самой надежной подошвой в мире. Ничто не может поцарапать его во время глажения. Мощный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.
Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать паровой утюг Philips от накипи?
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар