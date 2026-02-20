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Azur Паровой утюг

Больше не доступен

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AzurПаровой утюг

GC4490/02

Azur Паровой утюг

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF файл, 2.4 MB
  • 13 March 2026

Мощный утюг с самой надежной подошвой в мире. Ничто не может поцарапать его во время глажения. Мощный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

  • PDF файл
  • 27 June 2026

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