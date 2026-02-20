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Philips Saeco Syntia Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Больше не доступен
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Italian Tasters PDF Philips Syntia Super-automatic espresso machine - English (US)
Quick start guide Philips Syntia Super-automatic espresso machine
Поддон для капель кофемашины Philips быстро заполняется
Кофемашина Saeco/Philips не перемалывает кофейные зерна.
Брикеты в кофемашине Philips/Saeco получаются водянистыми.
Кофе из кофемашины Philips недостаточно теплый
Кофемашина Philips не включается