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  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

Больше не доступен

Philips Saeco SyntiaСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

HD8838/32

Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

идеальное сочетание компактного и стильного дизайна, прекрасных характеристик и высококачественных материалов

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компактная и стильная система приготовления кофе из цельных зерен

Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

  • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор

  • Красный

Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

Корпус эспрессо-кофемашины Saeco сделан из нержавеющей стали, благодаря чему машина выглядит современно и стильно. Такой прибор не только станет украшением вашей кухни, но и прослужит вам долгие годы.

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

Технические характеристики

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