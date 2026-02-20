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Philips Saeco Xelsis Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Больше не доступен

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Philips Saeco XelsisСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

HD8943/29

Philips Saeco Xelsis Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Italian Tasters PDF Philips Xelsis Super-automatic espresso machine

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Xelsis Super-automatic espresso machine HD8943/29

  • PDF файл, 2.5 MB
  • 13 March 2026

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