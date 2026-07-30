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  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков
  • Выберите один из 18 кофейных напитков

Больше не доступен

Saeco GranBaristoАвтоматическая кофемашина

HD8975/01

Выберите один из 18 кофейных напитков
Благодаря усовершенствованным технологиям GranBaristo задает новый стандарт качества, позволяя легко приготовить любимые напитки так, как нравится именно вам. Запатентованная камера VariPresso регулирует давление для приготовления разнообразных напитков великолепного качества.
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Всегда идеальный результат

Выберите один из 18 кофейных напитков

  • 18 напитков

  • Встроенный кувшин для молока

  • Нержавеющая сталь

  • AquaClean

Восемнадцать превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

Готовьте множество разнообразных напитков для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. От капучино до молочной пены — приготовление займет всего несколько секунд без какого-либо разбрызгивания.

Выбор объема напитка, 6 настроек крепости и 5 степеней помола

Выбор объема напитка, 6 настроек крепости и 5 степеней помола

Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.