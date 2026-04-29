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Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина
Больше не доступен
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HD8975/01
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EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01 - English (US)
User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01
Таблетки для удаления масляного налета
Пакетики средства для очистки контуров подачи молока
Средства по уходуФильтр для воды и против накипи
Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
На дисплее Saeco GranBaristo — "max brew group".
Поддон для капель кофемашины Philips быстро заполняется
Кофемашина Saeco/Philips не перемалывает кофейные зерна.
Брикеты в кофемашине Philips/Saeco получаются водянистыми.
Кофе из кофемашины Philips недостаточно теплый