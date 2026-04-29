КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина

Больше не доступен

Поддержка

Saeco GranBaristoАвтоматическая кофемашина

HD8975/01

Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина

Больше не доступен

В магазин

Зарегистрируйте свой продукт

Получить

Зарегистрируйте продукт в течение 90 дней с даты покупки и получите дополнительный сервис.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01 - English (US)

  • PDF файл, 284 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01

  • PDF файл, 5.2 MB
  • 13 March 2026

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей