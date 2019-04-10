КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Снимок одного продукта

Больше не доступен

Эпилятор

HP2843/01

5

| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Satinelle

Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

Посмотреть все преимущества

Satinelle

Уникальная эпиляционная система Philips

Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.

Эпилирующую головку можно мыть

Для максимальной гигиены и простоты очистки.

Щеточка для простоты очистки

Щеточка для простоты очистки и оптимальной гигиены

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный продукт!

У меня модель hp2843/44,пользуюсь им,не поверите,больше 10 лет!Компактный и хорошо справляется со своей функцией

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP2843/00 Эпилятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP2843/00 Эпилятор

13/08/2017

Україна

Україна

Цей епілятор відмінної якості і заслуговує похвали!

Хочу поділитися своїми враженями від використання епілятора Philips HP 2843/00. Користуюсь ним вже більше 10 років. Жодного разу не ламався і не виникало ніяких проблем з його експлуатацією. Відмінна якість. Пам'ятаю як дуже хотіла його придбати, збирала гроші, економила, щоб його купити, бо тоді була ще студенткою і не мала такої змоги))) Пам'ятаю першу депіляцію ним, було дуже боляче на початку, але потім звикла))) Та це того варто, ніяких вросших волосин, ніжки гладенькі до двох тижднів. Хоч зараз є й більш сучасніші моделі, та цей епілятор не уступає їм ні в чому! Завдяки йому мої ніжки гладенькі та привабливі. Рекомендую всім жінкам, робити депіляцію саме епілятором Philips.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP2843/00 Эпилятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP2843/00 Эпилятор

04/11/2020

Україна

Україна

Виріб рекомендую на 100%

Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.

Плюсы

За

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP2843/00 Епілятор

Дата пользования 2018-11-04

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP2843/00 Епілятор

Дата пользования 2018-11-04

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения