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Більше не доступний
Satinelle
Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.
Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою на декілька тижнів. Волосся, яке відростає, стає м’яким і тоненьким.
Для додаткової гігієни та легкого чищення.
Щітка для легкого очищення та оптимальної гігієни
4.9
з 5
8
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Тетчер
04/11/2020
Україна
Виріб рекомендую на 100%
Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP2843/00 Епілятор
Дата використання 2018-11-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP2843/00 Епілятор
Дата використання 2018-11-04
ZoryanaB1987
12/11/2019
Україна
Бездоганний для домашнього використання
Простий та зручний в користуванні. Пластини добре закріплюють волосину ,завдяки чому вона видаляється з коренем,не відламуючи лише верхівку. Задоволена на всі 100%
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP2843/00 Епілятор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP2843/00 Епілятор
ЮлияBV
01/11/2019
Україна
Отличный вечный эпилятор!
У меня этот эпилятор уже 8 лет, до сих пор работает ОТЛИЧНО! сам эпилятор как новый, только надписи стерлись, работает так , как и в самом начале службы, блок питания тоже хороший, качественный. Работой эпилятора довольна, нет пропущенных волос и вросших волос. Если буду покупать новый, то обязательно тоже выберу Филипс!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP2843/01 Епілятор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP2843/01 Епілятор