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Більше не доступний

Епілятор

HP2843/01

4.9

| (8) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Satinelle

Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.

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Satinelle

Унікальна система епіляції Philips

Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою на декілька тижнів. Волосся, яке відростає, стає м’яким і тоненьким.

Головку епілятора можна мити

Для додаткової гігієни та легкого чищення.

Щітка для легкого очищення

Щітка для легкого очищення та оптимальної гігієни

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

8

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

3
2
1

04/11/2020

Україна

Україна

Виріб рекомендую на 100%

Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP2843/00 Епілятор

Дата використання 2018-11-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP2843/00 Епілятор

Дата використання 2018-11-04

12/11/2019

Україна

Україна

Бездоганний для домашнього використання

Простий та зручний в користуванні. Пластини добре закріплюють волосину ,завдяки чому вона видаляється з коренем,не відламуючи лише верхівку. Задоволена на всі 100%

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP2843/00 Епілятор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP2843/00 Епілятор

01/11/2019

Україна

Україна

Отличный вечный эпилятор!

У меня этот эпилятор уже 8 лет, до сих пор работает ОТЛИЧНО! сам эпилятор как новый, только надписи стерлись, работает так , как и в самом начале службы, блок питания тоже хороший, качественный. Работой эпилятора довольна, нет пропущенных волос и вросших волос. Если буду покупать новый, то обязательно тоже выберу Филипс!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP2843/01 Епілятор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP2843/01 Епілятор

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