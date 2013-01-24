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Satinelle

Эпилятор

HP2844/02
Общая оценка / 5
  • Satinelle Satinelle Satinelle
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    Satinelle Эпилятор

    HP2844/02
    Общая оценка / 5

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

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      Satinelle

      Гладкая кожа в течение нескольких недель

      Щеточка для простоты очистки

      Щеточка для простоты очистки и оптимальной гигиены

      Уникальная эпиляционная система Philips

      Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.

      Эпилирующую головку можно мыть

      Для максимальной гигиены и простоты очистки.

      Технические характеристики

      • Особенности

        2 режима скорости
        Да
        Металлическая система эпиляции
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        194 x 184 x 62 (ВxШxГ)  мм
        Размеры A-box
        218 x 379 x 194 (ВxШxГ)  мм
        Количество предметов в A-box
        6  шт.
        Вес F-Box
        567  г
        Вес A-Box
        3638  г

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Для простой очистки
        Насадка для чувствительных участков
        Для чувствительных участков тела

      • Технические характеристики

        Мотор
        питание от постоянного тока
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20
        потребляемая мощность
        3  Вт
        Источник питания
        Переменный ток (сеть)
        движений в секунду, скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733
        об/мин скорость 1
        1900 мин
        об/мин скорость 2
        2200 мин
        напряжение
        Универсальный адаптер для любой страны

      • Логистические данные

        Размер поддона (Великобритания)
        113,3 x 120 x 100  см
        Размер поддона (Европа)
        101,7 x 120 x 80  см
        Количество поддонов (Европа)
        288  шт.
        Количество поддонов (Великобритания)
        360  шт.

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