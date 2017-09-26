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Больше не доступен

Мультистайлер

HP4680/00

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Создайте прическу вашей мечты!

Это мир женщины. Многофункциональный стайлер для укладки Girl Glam имеет пять насадок для укладки, чтобы вы могли менять свой стиль когда угодно, в зависимости от настроения. Совершенный стайлер для ослепительных женщин, которые знают, что им нужно.

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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Girl Glam

Создайте прическу вашей мечты!

  • 5 насадок

Насадка для выпрямления волос для создания потрясающей гладкой укладки

Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.

Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

Этот прибор придает волосам модную гофрированную текстуру.

Насадка для создания спиралевидных локонов и завитков

Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
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26/09/2017

Україна

Україна

Создает замечательный стиль для юной принцессы

Очень нужная вещь для маленькой модницы!С помощью стайлера для укладки можно создать 5 различных стилей для юной принцессы!Ребенок просто в восторге от данной вещицы)пользуемся уже много лет!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4680/01 Мультистайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4680/01 Мультистайлер

05/08/2017

Україна

Україна

Мини салон у вас дома

Удобный компактный мультистайлер. Очень красивое девичье оформление. Служит верой и правдой более 10 лет. 5 насадок: утюжок, гофре, спиралевидные (тонкие и крупные) , треугольные локоны. У меня тонкие волосы и для таких волос - это идеальный вариант. Возможно для жестких волос такой мультистайлер неприемлем. Короче говоря - размах для полета фантазии огромен. Будьте красивыми всегда!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4680/00 Мультистайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4680/00 Мультистайлер

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 