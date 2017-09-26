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Больше не доступен
Создайте прическу вашей мечты!
Это мир женщины. Многофункциональный стайлер для укладки Girl Glam имеет пять насадок для укладки, чтобы вы могли менять свой стиль когда угодно, в зависимости от настроения. Совершенный стайлер для ослепительных женщин, которые знают, что им нужно.
5 насадок
Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.
Этот прибор придает волосам модную гофрированную текстуру.
Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nadiia
26/09/2017
Україна
Создает замечательный стиль для юной принцессы
Очень нужная вещь для маленькой модницы!С помощью стайлера для укладки можно создать 5 различных стилей для юной принцессы!Ребенок просто в восторге от данной вещицы)пользуемся уже много лет!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4680/01 Мультистайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4680/01 Мультистайлер
IrisBelova
05/08/2017
Україна
Мини салон у вас дома
Удобный компактный мультистайлер. Очень красивое девичье оформление. Служит верой и правдой более 10 лет. 5 насадок: утюжок, гофре, спиралевидные (тонкие и крупные) , треугольные локоны. У меня тонкие волосы и для таких волос - это идеальный вариант. Возможно для жестких волос такой мультистайлер неприемлем. Короче говоря - размах для полета фантазии огромен. Будьте красивыми всегда!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4680/00 Мультистайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4680/00 Мультистайлер
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.