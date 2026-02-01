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Більше не доступний
HP4680/00
Нехай усі мрії про волосся здійсняться
Це світ дівчат. Мультистайлер Girl Glam має п’ять насадок для укладки, що дозволяє змінювати зачіску безліч разів. Ідеальний стайлер для розкішних дівчат, які хочуть чинити по-своєму.
5 насадок
Керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його прямим та блискучим.
Ця насадка надає волоссю чудової приємної текстури.
Просто повторюйте вигини для створення найпрекрасніших спіральок – ще ніколи не було так легко!
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