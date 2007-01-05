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Girl Glam
Багатофункціональний набір для моделювання зачісок для дівчат; містить щипці для завивки, пласкі щипці, спіраль, щипці для розпрямлення волосся та для створення хвильок. У комплект входять також шпильки для волосся, дзеркало та прозора сумка для зберігання усіх аксесуарів.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Girl Glam
Багатофункціональний набір для моделювання зачісок для дівчат; містить щипці для завивки, пласкі щипці, спіраль, щипці для розпрямлення волосся та для створення хвильок. У комплект входять також шпильки для волосся, дзеркало та прозора сумка для зберігання усіх аксесуарів.
Girl Glam
Багатофункціональний набір для моделювання зачісок для дівчат; містить щипці для завивки, пласкі щипці, спіраль, щипці для розпрямлення волосся та для створення хвильок. У комплект входять також шпильки для волосся, дзеркало та прозора сумка для зберігання усіх аксесуарів.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Girl Glam
Багатофункціональний набір для моделювання зачісок для дівчат; містить щипці для завивки, пласкі щипці, спіраль, щипці для розпрямлення волосся та для створення хвильок. У комплект входять також шпильки для волосся, дзеркало та прозора сумка для зберігання усіх аксесуарів.
Multi-styler
Усього:
Ця насадка надає волоссю чудової приємної текстури.
Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Він повідомляє про нагрівання щипців до відповідної температури, що дозволяє відразу дізнатися, коли можна починати створювати зачіску.
Керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його прямим та блискучим.
Просто повторюйте вигини для створення найпрекрасніших спіральок – ще ніколи не було так легко!
Щоб створити прекрасні локони або хвилі, потрібно скористатися цією великою насадкою для завивки із великим діаметром.
Маючи п’ять різних насадок, можна створити п’ять різних зачісок
Завдяки цій оригінальній формі щипців Ви зможете проявити творчість і створювати фантастичні форми і завитки.
Використовуйте шпильки для розділення волосся на пасма, це полегшить укладку волосся.
Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання.
До цього пристрою додається стильний дорожній футляр для використання під час подорожей чи легкого зберігання. У нього можна покласти фен та аксесуари, щоб захистити їх від пошкоджень.
Перевіряйте, чи зачіска й надалі виглядає ідеально.