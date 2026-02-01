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Мультистайлер

HP4680/00

Нехай усі мрії про волосся здійсняться

Це світ дівчат. Мультистайлер Girl Glam має п’ять насадок для укладки, що дозволяє змінювати зачіску безліч разів. Ідеальний стайлер для розкішних дівчат, які хочуть чинити по-своєму.

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Girl Glam

Нехай усі мрії про волосся здійсняться

  • 5 насадок

Насадка для випрямлення волосся для прекрасного прямого волосся

Керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його прямим та блискучим.

Насадка для додаткової текстури

Насадка для додаткової текстури

Ця насадка надає волоссю чудової приємної текстури.

Насадка-спіраль для прекрасних спіральок

Просто повторюйте вигини для створення найпрекрасніших спіральок – ще ніколи не було так легко!

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