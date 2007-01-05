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    Multi-styler

    HP4680/00
    Загальна оцінка / 5
    • Girl Glam Girl Glam Girl Glam
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      Multi-styler

      HP4680/00
      Загальна оцінка / 5

      Girl Glam

      Багатофункціональний набір для моделювання зачісок для дівчат; містить щипці для завивки, пласкі щипці, спіраль, щипці для розпрямлення волосся та для створення хвильок. У комплект входять також шпильки для волосся, дзеркало та прозора сумка для зберігання усіх аксесуарів.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Multi-styler

      Girl Glam

      Багатофункціональний набір для моделювання зачісок для дівчат; містить щипці для завивки, пласкі щипці, спіраль, щипці для розпрямлення волосся та для створення хвильок. У комплект входять також шпильки для волосся, дзеркало та прозора сумка для зберігання усіх аксесуарів.

      Girl Glam

      Багатофункціональний набір для моделювання зачісок для дівчат; містить щипці для завивки, пласкі щипці, спіраль, щипці для розпрямлення волосся та для створення хвильок. У комплект входять також шпильки для волосся, дзеркало та прозора сумка для зберігання усіх аксесуарів.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Multi-styler

      Girl Glam

      Багатофункціональний набір для моделювання зачісок для дівчат; містить щипці для завивки, пласкі щипці, спіраль, щипці для розпрямлення волосся та для створення хвильок. У комплект входять також шпильки для волосся, дзеркало та прозора сумка для зберігання усіх аксесуарів.

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        Multi-styler

        Multi-styler

        Усього:

        Girl Glam

        Нехай усі мрії про волосся здійсняться!

        Насадка для додаткової текстури

        Насадка для додаткової текстури

        Ця насадка надає волоссю чудової приємної текстури.

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        Індикатор готовності до використання

        Індикатор готовності до використання

        Він повідомляє про нагрівання щипців до відповідної температури, що дозволяє відразу дізнатися, коли можна починати створювати зачіску.

        Індикатор "увімк./вимк."

        Індикатор "увімк./вимк."

        Насадка для випрямлення волосся для прекрасного прямого волосся

        Керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його прямим та блискучим.

        Насадка-спіраль для прекрасних спіральок

        Просто повторюйте вигини для створення найпрекрасніших спіральок – ще ніколи не було так легко!

        Насадка для створення великих локонів

        Щоб створити прекрасні локони або хвилі, потрібно скористатися цією великою насадкою для завивки із великим діаметром.

        П’ять різних насадок для безмежної творчості

        Маючи п’ять різних насадок, можна створити п’ять різних зачісок

        Трикутні щипці для фантастичних спіральок

        Завдяки цій оригінальній формі щипців Ви зможете проявити творчість і створювати фантастичні форми і завитки.

        У комплекті: шпильки для легкої укладки волосся

        Використовуйте шпильки для розділення волосся на пасма, це полегшить укладку волосся.

        Безпечна підставка для простого використання

        Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання.

        Дорожній футляр додається

        До цього пристрою додається стильний дорожній футляр для використання під час подорожей чи легкого зберігання. У нього можна покласти фен та аксесуари, щоб захистити їх від пошкоджень.

        Зручне кишенькове дзеркало

        Перевіряйте, чи зачіска й надалі виглядає ідеально.

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