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    SalonMultistylist

    Мультистайлер

    HP4696/00
    Общая оценка / 5
    • Создавайте модные укладки для любого случая Создавайте модные укладки для любого случая Создавайте модные укладки для любого случая
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      SalonMultistylist Мультистайлер

      HP4696/00
      Общая оценка / 5

      Создавайте модные укладки для любого случая

      Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      SalonMultistylist Мультистайлер

      Создавайте модные укладки для любого случая

      Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

      Создавайте модные укладки для любого случая

      Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      SalonMultistylist Мультистайлер

      Создавайте модные укладки для любого случая

      Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

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        SalonMultistylist

        SalonMultistylist

        Мультистайлер

        Итого:

        Создавайте модные укладки для любого случая

        SalonMultistylist 8-в-1

        • 8 насадок
        • Керамика
        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

        Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

        Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

        Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.

        Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

        Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

        Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

        В целях безопасности наконечник не нагревается

        В целях безопасности наконечник не нагревается

        Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

        Индикатор готовности к работе

        Индикатор готовности к работе

        Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.

        Автоотключение через 60 минут

        Автоотключение через 60 минут

        Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

        Насадка для выпрямления волос для создания потрясающей гладкой укладки

        Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.

        Насадка для создания спиралевидных локонов и завитков

        Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!

        Щипцы для создания мелких тугих кудряшек и завитков

        Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.

        Большие щипцы для создания крупных локонов

        Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.

        В комплекте заколки для легкой укладки

        Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.

        Термоизолированный чехол

        Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

        Безопасная подставка для удобства использования

        Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

        В комплекте щетка для придания волосам гладкости

        Пользуйтесь этой высококачественной щеткой для разделения волос и их разглаживания. Щетка способствует закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск.

        Универсальный прибор для укладки волос "8 в 1" для создания причесок на любой вкус

        С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!

        • Технические характеристики

          Напряжение
          100—240 В V
          Питание
          25 W

        • Тип волос

          Конечный результат
          Сочетание стилей
          Прическа в данный момент
          • Прямые
          • Волнистые
          • Кудрявые
          Длина волос
          • Длинные
          • Средний
          Толщина волос
          Тонкие

        • Возможность обслуживания

          Замена
          Да

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