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Satinelle

Эпилятор

HP6403/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Идеально гладкая кожа надолго Идеально гладкая кожа надолго Идеально гладкая кожа надолго
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    Satinelle Эпилятор

    HP6403/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Идеально гладкая кожа надолго

    Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Эпилятор

    Идеально гладкая кожа надолго

    Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

    Идеально гладкая кожа надолго

    Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Идеально гладкая кожа надолго

    Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально гладкая кожа надолго

      Быстрая и эффективная эпиляция

      • Satinelle
      • с бритвенной насадкой
      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа остается гладкой и нежной в течение нескольких недель

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!

      Насадка Opti-start с эффектом массажа — для легкой и эффективной эпиляции

      Насадка Opti-start с эффектом массажа — для легкой и эффективной эпиляции

      Эта комбинированная насадка позволяет разместить эпилятор под оптимальным углом наклона для максимального непрерывного контакта с кожей и ее расслабления во время эпиляции. Это обеспечивает эффективное и мягкое удаление волос.

      Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

      Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

      Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Дополнительная бритвенная головка

      Дополнительная бритвенная головка

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Съемная бритвенная головка
        Да
        Колпачок Opti start
        Да

      • Комфортная эпиляция

        Два режима скорости
        Да

      • Удобство и гигиена

        Щеточка для чистки
        Да
        Эпилирующую головку можно мыть
        Да

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