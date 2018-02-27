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  • Идеально гладкая кожа надолго
  • Идеально гладкая кожа надолго
  • Идеально гладкая кожа надолго
  • Идеально гладкая кожа надолго
  • Идеально гладкая кожа надолго
  • Идеально гладкая кожа надолго
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  • Идеально гладкая кожа надолго
  • Идеально гладкая кожа надолго
  • Идеально гладкая кожа надолго
  • Идеально гладкая кожа надолго
  • Идеально гладкая кожа надолго

Больше не доступен

SatinelleЭпилятор

HP6403/00

4.8
| (79) Отзывы | 99% рекомендуют этот продукт
Идеально гладкая кожа надолго
Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель.
Посмотреть все преимущества

Быстрая и эффективная эпиляция

Идеально гладкая кожа надолго

  • Satinelle

  • с бритвенной насадкой

Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа остается гладкой и нежной в течение нескольких недель

Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!

Дополнительная бритвенная головка

Дополнительная бритвенная головка

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

79

Отзывы

99%

рекомендуют этот продукт

3
1

27/02/2018

Україна

Україна

Продукт хорошего пользования

Данный продукт был приобретен в 2014 году,при выборе именно данной модели заинтересовала насадка с эффектом массажа поскольку она делает эпиляцию менее болезненной да и сам дизайн очень красивый и удобный в использовании. Впервые пользовалась эпилятором и осталась довольна по сегодняшний день,очень удобные насадки и самое важное что их можно промывать под водой,функционально и удобно комплекте идет щеточка для быстро очистки пинцетов,сами пинцеты очень хорошо захватывают волоски,у каждого разная чувствительность и от скорости выдергивания это можно регулировать. С ней можно быстро справиться с нежеланными волосами на ногах,брать с собой в дорогу о чем и позаботились положив в комплект мешочек.Рекомендую данный продукт,он сделает Ваши ножки красивыми за минимально время.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential HP6422/01 Compact epilator

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential HP6422/01 Compact epilator

26/11/2017

Україна

Україна

Крутий!І зручний!!!"Спасіння"в дорозі і вдома!Річ яку раджу усім дівчатам і жінкам!

Придбала в 2016 році.Користуюся і балдю!!!В доозі зручно і вдома!Підростає дочка-теж користується!Для жінок-знахідка і спасіння!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential HP6423/00 Compact epilator

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential HP6423/00 Compact epilator

31/08/2017

Україна

Україна

Легко и просто обрести гладкую кожу

Этот эпилятор я получила в подарок от подруги. Долго собиралась с духом опробовать, боялась боли естественно. Но мои опасения были напрасны, за счёт скорости движения пинцетов и плотности захвата все происходит молниеносно. Особых болевых ощущений не было. Легко снимается головка эпилятора, её можно мыть под проточной водой. Вросших волос после использования конкретно этого аппарата не было.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator

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