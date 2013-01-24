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    Satinelle

    Эпилятор

    HP6507/01
    Общая оценка / 5
    • Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель
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      Satinelle Эпилятор

      HP6507/01
      Общая оценка / 5

      Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

      Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Satinelle Эпилятор

      Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

      Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

      Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

      Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Satinelle Эпилятор

      Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

      Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

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        Satinelle

        Satinelle

        Эпилятор

        Итого:

        Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

        Эффективно удаляет волосы и заботится о коже

        • Optimal start
        Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

        Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

        Кроме того, гипоаллергенные диски обеспечивают оптимальную гигиену.

        Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

        Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

        При необходимости головку можно снять и промыть под струей воды

        Насадка Opti-start с эффектом массажа — для легкой и эффективной эпиляции

        Насадка Opti-start с эффектом массажа — для легкой и эффективной эпиляции

        Эта комбинированная насадка позволяет разместить эпилятор под оптимальным углом наклона для максимального непрерывного контакта с кожей и ее расслабления во время эпиляции. Это обеспечивает эффективное и мягкое удаление волос.

        Выберите необходимый режим скорости

        Выберите необходимый режим скорости

        У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Щеточка для чистки
          Да
          Чехол для хранения
          Да

        • Технические характеристики

          напряжение
          100—240  В
          потребляемая мощность
          7,5  Вт
          Количество дисков
          21
          Количество пинцетов
          20
          движений в секунду, скорость 1
          600
          движений в секунду, скорость 2
          733

        • Уровень шума

          Уровень шума
          72 дБ

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