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    Satinelle

    Эпилятор

    HP6509/01
    Общая оценка / 5
    • Идеально гладкая кожа надолго Идеально гладкая кожа надолго Идеально гладкая кожа надолго
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      Satinelle Эпилятор

      HP6509/01
      Общая оценка / 5

      Идеально гладкая кожа надолго

      Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Satinelle Эпилятор

      Идеально гладкая кожа надолго

      Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

      Идеально гладкая кожа надолго

      Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Satinelle Эпилятор

      Идеально гладкая кожа надолго

      Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

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        Satinelle

        Satinelle

        Эпилятор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Идеально гладкая кожа надолго

        Безупречно гладкая кожа в течение нескольких недель, а не дней

        • Total body с бритвенной насадкой
        Используйте эту насадку для тщательной и более бережной эпиляции

        Используйте эту насадку для тщательной и более бережной эпиляции

        Одновременно приподнимает даже очень короткие волоски и расслабляет кожу, обеспечивая легкое и эффективное удаление волос

        Бритвенная головка с насадкой-гребнем для бритья и подравнивания волос на чувствительных участках тела

        Бритвенная головка с насадкой-гребнем для бритья и подравнивания волос на чувствительных участках тела

        Бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и мягкого бритья. В комплект входит дополнительный гребень для подравнивания длинных волосков перед эпиляцией и формирования области бикини.

        Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

        Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

        Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!

        Выберите необходимый режим скорости

        Выберите необходимый режим скорости

        Режим скорости 1 предназначен для более бережной эпиляции, а режим скорости 2 — для более эффективной

        Эпилирующую головку можно мыть

        Эпилирующую головку можно мыть

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Щеточка для чистки
          1

        • Технические характеристики

          напряжение
          100—240  В
          потребляемая мощность
          7,5  Вт
          Количество дисков
          21
          Количество пинцетов
          20
          движений в секунду, скорость 1
          600
          движений в секунду, скорость 2
          733

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