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Больше не доступен
Идеально гладкая кожа надолго
Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции.
Total body с бритвенной насадкой
Одновременно приподнимает даже очень короткие волоски и расслабляет кожу, обеспечивая легкое и эффективное удаление волос
Бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и мягкого бритья. В комплект входит дополнительный гребень для подравнивания длинных волосков перед эпиляцией и формирования области бикини.
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Skoda
06/08/2017
Україна
удобный
очень удобный, компактный, красивый, справляется со своими обязанностями
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle HP6509/01 Эпилятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle HP6509/01 Эпилятор