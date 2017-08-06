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Больше не доступен

SatinelleЭпилятор

HP6509/01

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Идеально гладкая кожа надолго

Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции.

Посмотреть все преимущества

Безупречно гладкая кожа в течение нескольких недель, а не дней

Идеально гладкая кожа надолго

  • Total body с бритвенной насадкой

Используйте эту насадку для тщательной и более бережной эпиляции

Используйте эту насадку для тщательной и более бережной эпиляции

Одновременно приподнимает даже очень короткие волоски и расслабляет кожу, обеспечивая легкое и эффективное удаление волос

Бритвенная головка с насадкой-гребнем для бритья и подравнивания волос на чувствительных участках тела

Бритвенная головка с насадкой-гребнем для бритья и подравнивания волос на чувствительных участках тела

Бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и мягкого бритья. В комплект входит дополнительный гребень для подравнивания длинных волосков перед эпиляцией и формирования области бикини.

Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

06/08/2017

Україна

Україна

удобный

очень удобный, компактный, красивый, справляется со своими обязанностями

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle HP6509/01 Эпилятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle HP6509/01 Эпилятор

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