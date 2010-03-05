Гладкая кожа — быстро, тщательно, надолго!
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков за один раз, улучшая результаты эпиляции. Хотите ощущать гладкость несколько недель? Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкая кожа — быстро, тщательно, надолго!
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков за один раз, улучшая результаты эпиляции. Хотите ощущать гладкость несколько недель? Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
Гладкая кожа — быстро, тщательно, надолго!
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков за один раз, улучшая результаты эпиляции. Хотите ощущать гладкость несколько недель? Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкая кожа — быстро, тщательно, надолго!
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков за один раз, улучшая результаты эпиляции. Хотите ощущать гладкость несколько недель? Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах
Эпилятор
Итого:
Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут
Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции
От гигиеничных и текстурированных керамических пинцетов не ускользнут даже самые тонкие волоски
Встроенная подсветка Opti-light позволяет увидеть даже самые тонкие волоски
Вращение насадки для эпиляции позволяет расположить эпилятор под оптимальным углом и получить идеальный результат
Идеально гладкая кожа в чувствительных местах. Элегантный прецизионный эпилятор идеально подходит для чувствительных участков тела и использования в дороге.
Бережное растягивание кожи помогает приподнять даже короткие волоски, тем самым упрощая эпиляцию.
Уникальная система вибрации аккуратно приподнимает волоски, облегчая их удаление
При необходимости головку можно снять и промыть под струей воды
Быстрая эпиляция для гладкой кожи надолго
Комфортная эпиляция
Удобство и гигиена
Решения для ухода и комфорта
Технические сведения