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Больше не доступен

Salon Essential

HP8105/00

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Необходимый уход за волосами

Используйте этот фен для бережной укладки волос

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Бережная сушка волос

Необходимый уход за волосами

  • Salon Essential

  • фен

Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

Три регулируемых режима для большего контроля

Три регулируемых режима для большего контроля

Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

Складная ручка для удобства использования в поездках

Складная ручка для удобства использования в поездках

Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

29/08/2017

Україна

Україна

Мой маленький путешественник

Лично я в восторге от этого компактного и функционального фена. Он очень удобный и легкий, имеет складную ручку, идеально подходит для использования в поездках, займет минимум места в багаже. Качественная сборка, ручка не болтается, корпус сделан из добротного пластика, длинный шнур. Отдельного внимания заслуживает дизайн – такой романтичный, женственный, сиреневый с цветочным узором. Что ни говори, а для меня есть разница в ощущениях, когда я держу в руках какой-нибудь черный фен или вот такую прелесть. Естественно не стоит требовать от такой бюджетной и не очень мощной модели чего-то сверхъестественного, это конкретно дорожный вариант. Но для заядлых путешественников этот малыш – настоящая находка. Служит мне верой и правдой уже много лет и, не исключено, что послужит еще и моим детям!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8105/00 Salon Essential

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8105/00 Salon Essential

24/06/2019

Україна

Україна

Якість перевірена часом

Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8105/00 Salon Essential

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8105/00 Salon Essential

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