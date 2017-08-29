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Больше не доступен
Необходимый уход за волосами
Используйте этот фен для бережной укладки волос
Salon Essential
фен
Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
katunka
29/08/2017
Україна
Мой маленький путешественник
Лично я в восторге от этого компактного и функционального фена. Он очень удобный и легкий, имеет складную ручку, идеально подходит для использования в поездках, займет минимум места в багаже. Качественная сборка, ручка не болтается, корпус сделан из добротного пластика, длинный шнур. Отдельного внимания заслуживает дизайн – такой романтичный, женственный, сиреневый с цветочным узором. Что ни говори, а для меня есть разница в ощущениях, когда я держу в руках какой-нибудь черный фен или вот такую прелесть. Естественно не стоит требовать от такой бюджетной и не очень мощной модели чего-то сверхъестественного, это конкретно дорожный вариант. Но для заядлых путешественников этот малыш – настоящая находка. Служит мне верой и правдой уже много лет и, не исключено, что послужит еще и моим детям!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8105/00 Salon Essential
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8105/00 Salon Essential
nabuckofly
24/06/2019
Україна
Якість перевірена часом
Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8105/00 Salon Essential
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8105/00 Salon Essential