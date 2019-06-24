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Більше не доступний
Основний догляд за волоссям
Використовуйте цей фен для належного догляду під час укладки волосся
Salon Essential
фен
Цей фен 1200 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.
Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
nabuckofly
24/06/2019
Україна
Якість перевірена часом
Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8105/00 Salon Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8105/00 Salon Essential
Pauletta
17/09/2014
Polska
Wydajne suszenie i wygoda
A jestem posiadaczką włosów bardzo długich i gęstych. Na dodatek uroczo wygląda w łazience.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8105/00 Salon Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8105/00 Salon Essential
Rendzi1974
18/12/2013
Polska
Bardzo dobra, wydajna i poręczna suszarka.
Wszystko co być powinno, łatwość i poręczność użytkowania, estetyczna, składana rączka co jest dodatkowym atutem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8105/00 Salon Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8105/00 Salon Essential