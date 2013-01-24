Превосходная укладка без повреждения ваших волос
Мощный воздушный поток и регулятор нагрева обеспечивают бережную и быструю сушку волос, не повреждая их. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная укладка без повреждения ваших волос
Мощный воздушный поток и регулятор нагрева обеспечивают бережную и быструю сушку волос, не повреждая их. Узнать обо всех преимуществах
Превосходная укладка без повреждения ваших волос
Мощный воздушный поток и регулятор нагрева обеспечивают бережную и быструю сушку волос, не повреждая их. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная укладка без повреждения ваших волос
Мощный воздушный поток и регулятор нагрева обеспечивают бережную и быструю сушку волос, не повреждая их. Узнать обо всех преимуществах
Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Этот тип двигателя разработан специально для профессиональных фенов и обладает несколькими преимуществами. Наиболее важным является то, что срок службы превышает срок службы обычных двигателей на 50 %. Кроме того, данный двигатель обеспечивает сверхмощный поток воздуха, что делает сушку более быстрой и эффективной.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Керамический нагревательный элемент предотвращает пересушивание волос. Он излучает инфракрасные волны, создавая мягкое тепло, защищающее волосы от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Длинный шнур обеспечивает свободу и удобство использования в любом месте.
Насадка-концентратор фокусирует воздушный поток только на тех прядях, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку и придать ей необходимую форму для завершения вашего стиля.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание