Чудові зачіски з турботою про Ваше волосся
Унікальне поєднання потужного струменя повітря та регульованої температури цього фена гарантує лагідний, дбайливий і швидкий спосіб сушіння волосся, що завдає йому менше шкоди. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові зачіски з турботою про Ваше волосся
Унікальне поєднання потужного струменя повітря та регульованої температури цього фена гарантує лагідний, дбайливий і швидкий спосіб сушіння волосся, що завдає йому менше шкоди. Переглянути усі переваги
Чудові зачіски з турботою про Ваше волосся
Унікальне поєднання потужного струменя повітря та регульованої температури цього фена гарантує лагідний, дбайливий і швидкий спосіб сушіння волосся, що завдає йому менше шкоди. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові зачіски з турботою про Ваше волосся
Унікальне поєднання потужного струменя повітря та регульованої температури цього фена гарантує лагідний, дбайливий і швидкий спосіб сушіння волосся, що завдає йому менше шкоди. Переглянути усі переваги
Цей професійний фен на 2000 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Цей тип двигуна спеціально створено для професійного ринку і він має кілька переваг. Найважливіше – довший термін експлуатації порівняно зі звичайними двигунами, що подовжує термін експлуатації фена на 50%. Він також забезпечує надзвичайно потужний струмінь повітря для швидкого та ефективного сушіння.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.
Керамічний елемент використовується для запобігання пересушуванню. Він створює інфрачервоне випромінювання з лагідним теплом, яке сушить волосся зсередини та захищає його від пересушування без зменшення швидкості й погіршення ефективності.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Більша довжина покращує гнучкість та спрощує використання, завдяки чому пристрій можна використовувати будь-де.
Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через надзвичайно вузький отвір на певні ділянки. Це забезпечує надточне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування