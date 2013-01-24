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Фен

HP8195/00
Загальна оцінка / 5
  • Чудові зачіски з турботою про Ваше волосся Чудові зачіски з турботою про Ваше волосся Чудові зачіски з турботою про Ваше волосся
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    Фен

    HP8195/00
    Загальна оцінка / 5

    Чудові зачіски з турботою про Ваше волосся

    Унікальне поєднання потужного струменя повітря та регульованої температури цього фена гарантує лагідний, дбайливий і швидкий спосіб сушіння волосся, що завдає йому менше шкоди. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Фен

    Чудові зачіски з турботою про Ваше волосся

    Унікальне поєднання потужного струменя повітря та регульованої температури цього фена гарантує лагідний, дбайливий і швидкий спосіб сушіння волосся, що завдає йому менше шкоди. Переглянути усі переваги

    Чудові зачіски з турботою про Ваше волосся

    Унікальне поєднання потужного струменя повітря та регульованої температури цього фена гарантує лагідний, дбайливий і швидкий спосіб сушіння волосся, що завдає йому менше шкоди. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фен

    Чудові зачіски з турботою про Ваше волосся

    Унікальне поєднання потужного струменя повітря та регульованої температури цього фена гарантує лагідний, дбайливий і швидкий спосіб сушіння волосся, що завдає йому менше шкоди. Переглянути усі переваги

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      Чудові зачіски з турботою про Ваше волосся

      Фен SalonDry Active AC

      • 2000 Вт
      • Двигун змінного струму
      • Керамічне покриття
      • Функція іонізації
      Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеальних зачісок

      Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеальних зачісок

      Цей професійний фен на 2000 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Професійний двигун змінного струму – це на 50% довший термін експлуатації

      Професійний двигун змінного струму – це на 50% довший термін експлуатації

      Цей тип двигуна спеціально створено для професійного ринку і він має кілька переваг. Найважливіше – довший термін експлуатації порівняно зі звичайними двигунами, що подовжує термін експлуатації фена на 50%. Він також забезпечує надзвичайно потужний струмінь повітря для швидкого та ефективного сушіння.

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.

      Керамічний елемент для забезпечення гладкості волосся

      Керамічний елемент для забезпечення гладкості волосся

      Керамічний елемент використовується для запобігання пересушуванню. Він створює інфрачервоне випромінювання з лагідним теплом, яке сушить волосся зсередини та захищає його від пересушування без зменшення швидкості й погіршення ефективності.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Шнур довжиною 2,5 м

      Шнур довжиною 2,5 м

      Більша довжина покращує гнучкість та спрощує використання, завдяки чому пристрій можна використовувати будь-де.

      Надзвичайно вузький концентратор

      Надзвичайно вузький концентратор

      Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через надзвичайно вузький отвір на певні ділянки. Це забезпечує надточне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        2000  Вт
        Довжина шнура
        2,5  м

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Керамічне покриття
        Так
        Функція іонізації
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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