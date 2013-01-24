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DryCare Prestige

Фен MoistureProtect

HP8283/00
Общая оценка / 5
  • Защита изнутри для красивых волос Защита изнутри для красивых волос Защита изнутри для красивых волос
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    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    HP8283/00
    Общая оценка / 5

    Защита изнутри для красивых волос

    Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. В комплект входит массажная насадка для кожи головы, стимулирующая естественный приток питательных веществ к волосам. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    Защита изнутри для красивых волос

    Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. В комплект входит массажная насадка для кожи головы, стимулирующая естественный приток питательных веществ к волосам. Узнать обо всех преимуществах

    Защита изнутри для красивых волос

    Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. В комплект входит массажная насадка для кожи головы, стимулирующая естественный приток питательных веществ к волосам. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    Защита изнутри для красивых волос

    Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. В комплект входит массажная насадка для кожи головы, стимулирующая естественный приток питательных веществ к волосам. Узнать обо всех преимуществах

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      Защита изнутри для красивых волос

      Дарит блеск и поддерживает уровень влаги в волосах, предотвращая пересушивание

      • Технология MoistureProtect
      • Мощность 2300 Вт
      • Система ионизации для сияния волос
      • Вибрирующая массажная насадка
      Технология MoistureProtect поддерживает естественный уровень влаги в волосах

      Технология MoistureProtect поддерживает естественный уровень влаги в волосах

      Технология MoistureProtect контролирует и подбирает оптимальную температуру для блеска и поддержания естественного уровня влаги в волосах. Она обеспечивает оптимальную температуру, защищая волосы от перегрева. Защита изнутри для красивых волос.

      Интеллектуальный датчик MoistureProtect

      Интеллектуальный датчик MoistureProtect

      Инфракрасный датчик MoistureProtect постоянно отслеживает и адаптирует температуру сушки волос. Интеллектуальный датчик измеряет температуру на поверхности волос во время сушки, чтобы предотвратить потерю влаги и повреждение кутикулы. Поддержание уровня влаги позволяет сделать волосы более мягкими сияющими и здоровыми. При необходимости этот датчик можно включать и отключать.

      Высокая мощность 2300 Вт для быстрой сушки

      Высокая мощность 2300 Вт для быстрой сушки

      Этот профессиональный фен мощностью 2300 Вт оснащен шестью режимами скорости и температуры. Оптимальное сочетание технологичности, мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание прически без повреждения волос.

      Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

      Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

      Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Вибрирующая массажная насадка для головы расслабляет и стимулирует кожу головы

      Вибрирующая массажная насадка для головы расслабляет и стимулирует кожу головы

      Массажная насадка для кожи головы стимулирует естественный приток питательных веществ к волосам. Мягкие вибрирующие щетинки стимулируют кровообращение, способствуя поступлению кислорода и других питательных веществ. Эти питательные вещества мягко расслабляют кожу головы и дарят волосам здоровый блеск.

      Удобная вибрирующая массажная насадка расслабляет и стимулирует кожу головы

      Удобная вибрирующая массажная насадка расслабляет и стимулирует кожу головы

      Приложите массажные щетинки на участке головы, где чувствуете напряжение. Не надавливайте на насадку. Расслабьтесь и медленно массируйте кожу круговыми движениями или держите массажер неподвижно, чтобы снять напряжение на определенном участке. С помощью кнопки включения и выключения можно выбрать одну из трех настроек интенсивности вибрации. Батарейки входят в комплект, поэтому вы сможете сразу насладиться расслабляющим массажем кожи головы.

      Эргономичный дизайн для дополнительного удобства

      Эргономичный дизайн для дополнительного удобства

      Ваши потребности — вдохновение для Philips. Массажер идеально помещается в руке: его эргономичный дизайн обеспечивает дополнительное удобство.

      Гладкие закругленные щетинки для бережного массажа головы

      Гладкие закругленные щетинки для бережного массажа головы

      Гладкие закругленные щетинки массажной насадки мягко массируют кожу головы, не царапая ее.

      Функция ThermoProtect предотвращает перегрев волос

      Функция ThermoProtect предотвращает перегрев волос

      Технология ThermoProtect устанавливает температуру сушки, которая идеально подходит для ваших волос. Мощная и одновременно бережная сушка гарантирует оптимальные результаты без повреждения волос.

      6 режимов скорости и температуры для максимального контроля

      6 режимов скорости и температуры для максимального контроля

      6 режимов скорости и температуры обеспечивают максимальный контроль. Установите минимальный воздушный поток и высокую температуру, чтобы создать прекрасные локоны с помощью диффузора. Или установите мощный воздушный поток и высокую температуру, чтобы гораздо быстрее создать безупречно гладкую укладку.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Кнопка включения холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку надолго.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        2100—2300  Вт
        Длина шнура
        2,5 м
        Мотор
        постоянный ток
        напряжение
        220—240 В
        Частота
        50–60  Гц

      • Технологии бережного воздействия

        Технология MoistureProtect
        Да
        Ионизация для бережной сушки
        Да

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Режимы нагрева/скорости
        6
        6

      • Аксессуары

        Аксессуары
        • Насадка
        • Насадка-диффузор

      • Дизайн

        цвет
        Жемчужно-белый и розовое золото

      • Вибрирующая массажная насадка

        Аксессуары
        2 батареи типа AA
        Настройки интенсивности вибрации
        3
        Кнопка включения/выключения
        Светодиодная тактовая кнопка
        Щетинка
        Не отсоединяемый
        Частота вибрации
        до 1800 колебаний в минуту*

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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          • на третьей настройке; тест в лаборатории производителя в 2018 г.

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