Удобная вибрирующая массажная насадка расслабляет и стимулирует кожу головы

Приложите массажные щетинки на участке головы, где чувствуете напряжение. Не надавливайте на насадку. Расслабьтесь и медленно массируйте кожу круговыми движениями или держите массажер неподвижно, чтобы снять напряжение на определенном участке. С помощью кнопки включения и выключения можно выбрать одну из трех настроек интенсивности вибрации. Батарейки входят в комплект, поэтому вы сможете сразу насладиться расслабляющим массажем кожи головы.