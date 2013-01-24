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DryCare Prestige

Фен MoistureProtect

HP8283/00
Загальна оцінка / 5
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні Красиве волосся, захищене зсередини та зовні Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
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    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    HP8283/00
    Загальна оцінка / 5

    Красиве волосся, захищене зсередини та зовні

    Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно вимірює оптимальну температуру сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. У комплекті масажер для голови, що стимулює природний потік поживних речовин до волосся. Переглянути усі переваги

    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    Красиве волосся, захищене зсередини та зовні

    Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно вимірює оптимальну температуру сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. У комплекті масажер для голови, що стимулює природний потік поживних речовин до волосся. Переглянути усі переваги

    Красиве волосся, захищене зсередини та зовні

    Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно вимірює оптимальну температуру сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. У комплекті масажер для голови, що стимулює природний потік поживних речовин до волосся. Переглянути усі переваги

    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    Красиве волосся, захищене зсередини та зовні

    Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно вимірює оптимальну температуру сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. У комплекті масажер для голови, що стимулює природний потік поживних речовин до волосся. Переглянути усі переваги

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      Красиве волосся, захищене зсередини та зовні

      Підсилення блиску і збереження природної вологи волосся

      • Технологія MoistureProtect
      • Потужність сушіння 2300 Вт
      • Іонізація для блискучого волосся
      • Вібруючий масажер голови
      Технологія MoistureProtect зберігає природну вологу волосся

      Технологія MoistureProtect зберігає природну вологу волосся

      Технологія MoistureProtect контролює та адаптує температуру для підсилення блиску й збереження природної вологи волосся. Захищає волосся від перегрівання, забезпечуючи оптимальну температуру. Насолоджуйтеся прекрасним волоссям, захищеним всередині та ззовні.

      Розумний датчик MoistureProtect

      Розумний датчик MoistureProtect

      Інфрачервоний датчик MoistureProtect постійно контролює та адаптує температуру сушіння відповідно до потреб волосся. Розумний датчик вимірює температуру волосся під час сушіння для запобігання втраті вологи та пошкодженню кутикул. Завдяки збереженню вологи Ваше волосся стане м’якшим, більш блискучим та здоровішим. За потреби датчик можна ввімкнути або вимкнути.

      2300 Вт для швидкого, високоефективного висушування

      2300 Вт для швидкого, високоефективного висушування

      Цей професійний фен потужністю 2300 Вт має шість налаштувань швидкості й тепла. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності, швидкості й технології сушити і вкладати волосся тепер можна швидше, простіше та лагідніше.

      Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

      Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

      Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

      У комплекті вібруючий масажер голови для розслаблення та стимулювання шкіри голови

      У комплекті вібруючий масажер голови для розслаблення та стимулювання шкіри голови

      Стимулюйте природне надходження поживних речовин до волосся, використовуючи вібруючий масажер голови. М’які вібруючі щетинки сприяють циркуляції крові, переносячи кисень та поживні речовини. Ці природні поживні речовини сприяють здоров’ю волосся, лагідно розслаблюючи шкіру голови.

      Простий у користуванні масажер голови для розслаблення та стимулювання шкіри голови

      Простий у користуванні масажер голови для розслаблення та стимулювання шкіри голови

      Легенько прикладіть масажні щетинки до шкіри голови в те місце, де Ви відчуваєте напругу, не тиснучи. Розслабтеся і повільно обертайте по місцю круговими рухами або залишайтеся на одному місці для послаблення напруги. За допомогою кнопки "увімк./вимк." виберіть одне з 3 налаштувань швидкості вібрації. У комплект входять батареї, завдяки чому можна відразу насолоджуватися розслаблюючим та здоровим масажем шкіри голови.

      Ергономічна форма для кращого використання

      Ергономічна форма для кращого використання

      Philips працює для Вас. Безшовна ергономічна форма ідеально поміщається у руці, забезпечуючи ідеальне використання.

      Гладка заокруглена щетина для лагідного масажу шкіри голови

      Гладка заокруглена щетина для лагідного масажу шкіри голови

      Щетинки масажера голови має гладкі та заокруглені кінці для захисту та лагідного масажу шкіри голови.

      ThermoProtect захищає волосся від перегрівання

      ThermoProtect захищає волосся від перегрівання

      ThermoProtect забезпечує ідеальну температуру сушіння волосся. Потужне, проте лагідне сушіння, що гарантує оптимальні результати з турботою про волосся.

      6 налаштувань швидкості й нагрівання – оптимальний контроль

      6 налаштувань швидкості й нагрівання – оптимальний контроль

      Шість налаштувань швидкості та нагрівання допомагають керувати процесом сушіння. М’який потік повітря з високим рівнем тепла дозволяє створити прекрасні локони за допомогою дифузора. Насолоджуйтеся ідеально гладеньким волоссям швидше, використовуючи потужний потік повітря та високий рівень тепла.

      Холодний струмінь повітря для фіксації зачіски

      Холодний струмінь повітря для фіксації зачіски

      Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації. Холодне повітря забезпечує триваліші результати, зберігаючи зачіску.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        2100–2300  Вт
        Довжина шнура
        2,5 м
        Двигун
        Постійний струм
        Напруга
        220–240 В
        Частота
        прибл. 50–60  Гц

      • Технології для догляду

        Технологія MoistureProtect
        Так
        Функція іонізації
        Так

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Налаштування тепла/швидкості
        6
        6

      • Аксесуари

        Насадки
        • Насадка
        • Дифузор

      • Конструкція

        Колір
        Білий перламутровий та рожево-золотистий

      • Вібруючий масажер голови

        Аксесуари
        2 батареї AA
        Налаштування вібрації
        3
        Кнопка "увімк./вимк."
        Світлодіодний тактовий перемикач
        Щетинки
        Не знімаються
        Частота вібрації
        до 1800 разів на хвилину*

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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          • за третього налаштування, протестовано в лабораторії виробника у 2018 р.

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