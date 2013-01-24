Простий у користуванні масажер голови для розслаблення та стимулювання шкіри голови

Легенько прикладіть масажні щетинки до шкіри голови в те місце, де Ви відчуваєте напругу, не тиснучи. Розслабтеся і повільно обертайте по місцю круговими рухами або залишайтеся на одному місці для послаблення напруги. За допомогою кнопки "увімк./вимк." виберіть одне з 3 налаштувань швидкості вібрації. У комплект входять батареї, завдяки чому можна відразу насолоджуватися розслаблюючим та здоровим масажем шкіри голови.