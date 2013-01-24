Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно вимірює оптимальну температуру сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. У комплекті масажер для голови, що стимулює природний потік поживних речовин до волосся. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно вимірює оптимальну температуру сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. У комплекті масажер для голови, що стимулює природний потік поживних речовин до волосся. Переглянути усі переваги
Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно вимірює оптимальну температуру сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. У комплекті масажер для голови, що стимулює природний потік поживних речовин до волосся. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно вимірює оптимальну температуру сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. У комплекті масажер для голови, що стимулює природний потік поживних речовин до волосся. Переглянути усі переваги
Технологія MoistureProtect контролює та адаптує температуру для підсилення блиску й збереження природної вологи волосся. Захищає волосся від перегрівання, забезпечуючи оптимальну температуру. Насолоджуйтеся прекрасним волоссям, захищеним всередині та ззовні.
Інфрачервоний датчик MoistureProtect постійно контролює та адаптує температуру сушіння відповідно до потреб волосся. Розумний датчик вимірює температуру волосся під час сушіння для запобігання втраті вологи та пошкодженню кутикул. Завдяки збереженню вологи Ваше волосся стане м’якшим, більш блискучим та здоровішим. За потреби датчик можна ввімкнути або вимкнути.
Цей професійний фен потужністю 2300 Вт має шість налаштувань швидкості й тепла. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності, швидкості й технології сушити і вкладати волосся тепер можна швидше, простіше та лагідніше.
Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.
Стимулюйте природне надходження поживних речовин до волосся, використовуючи вібруючий масажер голови. М’які вібруючі щетинки сприяють циркуляції крові, переносячи кисень та поживні речовини. Ці природні поживні речовини сприяють здоров’ю волосся, лагідно розслаблюючи шкіру голови.
Легенько прикладіть масажні щетинки до шкіри голови в те місце, де Ви відчуваєте напругу, не тиснучи. Розслабтеся і повільно обертайте по місцю круговими рухами або залишайтеся на одному місці для послаблення напруги. За допомогою кнопки "увімк./вимк." виберіть одне з 3 налаштувань швидкості вібрації. У комплект входять батареї, завдяки чому можна відразу насолоджуватися розслаблюючим та здоровим масажем шкіри голови.
Philips працює для Вас. Безшовна ергономічна форма ідеально поміщається у руці, забезпечуючи ідеальне використання.
Щетинки масажера голови має гладкі та заокруглені кінці для захисту та лагідного масажу шкіри голови.
ThermoProtect забезпечує ідеальну температуру сушіння волосся. Потужне, проте лагідне сушіння, що гарантує оптимальні результати з турботою про волосся.
Шість налаштувань швидкості та нагрівання допомагають керувати процесом сушіння. М’який потік повітря з високим рівнем тепла дозволяє створити прекрасні локони за допомогою дифузора. Насолоджуйтеся ідеально гладеньким волоссям швидше, використовуючи потужний потік повітря та високий рівень тепла.
Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації. Холодне повітря забезпечує триваліші результати, зберігаючи зачіску.
Технічні характеристики
Технології для догляду
Характеристики
Аксесуари
Конструкція
Вібруючий масажер голови
Обслуговування