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Фен и выпрямитель

HP8298/22
Общая оценка / 5
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    Фен и выпрямитель

    HP8298/22
    Общая оценка / 5

    .

    Набор для создания причесок SalonSet с феном и профессиональным выпрямителем волос — специальный дизайн в подарочной упаковке. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Фен и выпрямитель

    .

    Набор для создания причесок SalonSet с феном и профессиональным выпрямителем волос — специальный дизайн в подарочной упаковке. Узнать обо всех преимуществах

    .

    Набор для создания причесок SalonSet с феном и профессиональным выпрямителем волос — специальный дизайн в подарочной упаковке. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Фен и выпрямитель

    .

    Набор для создания причесок SalonSet с феном и профессиональным выпрямителем волос — специальный дизайн в подарочной упаковке. Узнать обо всех преимуществах

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      .

      SalonDry Control и SalonStraight Essential

      • Специальное предложение
      Выпрямитель: керамические пластины для идеального результата и блеска волос

      Выпрямитель: керамические пластины для идеального результата и блеска волос

      Керамика — это необычайно гладкий и прочный материал, поэтому он лучше всего подходит для изготовления выпрямляющих пластин. Керамические пластины проходят тщательную обработку, благодаря чему достигается улучшенное скольжение и сохраняются защитные свойства материала — для здоровых и блестящих волос.

      Выпрямитель: профессиональная температура 210 °C для идеальных результатов

      Выпрямитель: профессиональная температура 210 °C для идеальных результатов

      Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

      Выпрямитель: функция автоматического отключения

      Выпрямитель: функция автоматического отключения

      Благодаря функции автоматического отключения выпрямитель будет автоматически выключен через один час.

      Выпрямитель: система фиксации пластин обеспечивает удобство хранения

      Выпрямитель: система фиксации пластин обеспечивает удобство хранения

      Сиcтема фиксации пластин обеспечивает удобство хранения.

      Фен: превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

      Фен: превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

      Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

      Фен: 6 режимов нагрева/скорости для выбора индивидуального режима укладки

      Фен: 6 режимов нагрева/скорости для выбора индивидуального режима укладки

      Фен: холодный обдув для фиксации укладки

      Фен: холодный обдув для фиксации укладки

      Фен: мощность 2100 Вт для объемной укладки как в салоне красоты

      Фен: мощность 2100 Вт для объемной укладки как в салоне красоты

      Выпрямитель: мгновенный нагрев, готовность за 30 секунд

      Выпрямитель: мгновенный нагрев, готовность за 30 секунд

      Выпрямитель: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Выпрямитель: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        Переключение напряжения  В
        мощность в ваттах
        Фен 2100  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        белый с золотой сеткой

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

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