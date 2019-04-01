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Больше не доступен

ProCareКонические щипцы для завивки

HP8619/00

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн

Хотите создавать естественные локоны и волны, не боясь повредить волосы или получить ожог? Инновационные щипцы для завивки Philips ProCare гарантируют бережную укладку и превосходный результат.

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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн

  • Коническая насадка 13–25 мм

  • Приятное на ощупь бархатистое покрытие

  • Температура 150–200 C

  • Индикатор завершения завивки локона

Термозащитное покрытие препятствует появлению ожогов и перегреву волос.

Термозащитное покрытие препятствует появлению ожогов и перегреву волос.

Корпус с термозащитным покрытием обеспечивает бережную укладку и предотвращает вероятность ожогов. 96 % женщин подтвердили эффективный результат. В исследовании принимало участие 55 женщин.

Уникальный индикатор сообщит о готовности локона.

Уникальный индикатор сообщит о готовности локона.

Уникальный индикатор издает звуковой сигнал, сообщая о готовности локона. Эта инновационная функция позволяет создавать прекрасные локоны и волны, не перегревая волосы. Просто выберите одну из трех настроек времени завивки в зависимости от типа волос, затем оберните прядь вокруг корпуса щипцов и нажмите на кнопку.

Цифровая настройка температуры для различных типов волос.

Цифровая настройка температуры для различных типов волос.

Встроенный ЖК-дисплей с индикацией типа волос позволяет выбрать подходящее время завивки и предотвратить перегрев локона.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую!!

Чудова конічна плойка! Завжди мріяла про таку, гарно зависає волосся та довго тримається форма після неї. Р

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProCare HP8619/00 Конічна плойка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProCare HP8619/00 Конічна плойка

01/04/2019

Україна

Україна

Простая в использовании!

Пользуюсь плойкой уже год! Очень нравится, быстро нагревается, легкая и удобная в использовании.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProCare HP8619/00 Конічна плойка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProCare HP8619/00 Конічна плойка

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 