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Больше не доступен
Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн
Хотите создавать естественные локоны и волны, не боясь повредить волосы или получить ожог? Инновационные щипцы для завивки Philips ProCare гарантируют бережную укладку и превосходный результат.
Коническая насадка 13–25 мм
Приятное на ощупь бархатистое покрытие
Температура 150–200 C
Индикатор завершения завивки локона
Корпус с термозащитным покрытием обеспечивает бережную укладку и предотвращает вероятность ожогов. 96 % женщин подтвердили эффективный результат. В исследовании принимало участие 55 женщин.
Уникальный индикатор издает звуковой сигнал, сообщая о готовности локона. Эта инновационная функция позволяет создавать прекрасные локоны и волны, не перегревая волосы. Просто выберите одну из трех настроек времени завивки в зависимости от типа волос, затем оберните прядь вокруг корпуса щипцов и нажмите на кнопку.
Встроенный ЖК-дисплей с индикацией типа волос позволяет выбрать подходящее время завивки и предотвратить перегрев локона.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nastyaaa01
01/04/2019
Україна
Рекомендую!!
Чудова конічна плойка! Завжди мріяла про таку, гарно зависає волосся та довго тримається форма після неї. Р
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Юлианда
01/04/2019
Україна
Простая в использовании!
Пользуюсь плойкой уже год! Очень нравится, быстро нагревается, легкая и удобная в использовании.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.