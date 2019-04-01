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Більше не доступний

ProCareКонічна плойка

HP8619/00

4.8

| (27) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Укладка волосся без турбот для здорових локонів та хвиль

Хочете створювати природні локони та хвилі без шкоди для волосся або опіків під час укладки? Вкладайте волосся цілком спокійно завдяки інноваційній плойці Philips ProCare.

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Укладка волосся без турбот для здорових локонів та хвиль

  • Конічний циліндр (13–25 мм)

  • Лагідне на дотик оксамитове покриття

  • Температура 150–200 °C

  • Індикатор готовності локона

Лагідне на дотик покриття дозволяє запобігти опікам рук та волосся.

Лагідне на дотик покриття дозволяє запобігти опікам рук та волосся.

Циліндр із лагідним на дотик покриттям гарантує безпечну укладку волосся без ризику випадкових опіків. 96% жінок стверджують, що лагідне на дотик покриття гарантує безпечну укладку волосся без випадкових опіків. Тестування проводилося за участі 55 жінок.

Унікальний індикатор повідомляє про готовність локона.

Унікальний індикатор повідомляє про готовність локона.

Унікальний індикатор повідомляє про готовність локона за допомогою звукового сигналу. Ця інноваційна функція дозволяє створити прекрасні локони та хвилі без перегрівання волосся. Просто виберіть одне із трьох налаштувань часу завивки залежно від типу волосся і натисніть кнопку, намотавши волосся на циліндр.

Цифрові налаштування температури для Вашого типу волосся.

Цифрові налаштування температури для Вашого типу волосся.

Вбудований РК-дисплей з індикацією типу волосся дозволяє вибрати відповідну тривалість завивки для Вашого типу волосся і запобігти перегріванню.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

27

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую!!

Чудова конічна плойка! Завжди мріяла про таку, гарно зависає волосся та довго тримається форма після неї. Р

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProCare HP8619/00 Конічна плойка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProCare HP8619/00 Конічна плойка

01/04/2019

Україна

Україна

Простая в использовании!

Пользуюсь плойкой уже год! Очень нравится, быстро нагревается, легкая и удобная в использовании.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProCare HP8619/00 Конічна плойка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProCare HP8619/00 Конічна плойка

18/12/2016

Polska

Polska

Polecam :)

ProCare Lokówka stożkowa HP8619/00 to mój ulubiony produkt do stylizacji włosów. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób mogę stworzyć ciekawe fryzury w krótkim czasie.Zaletą tej lokówki jest dźwiękowy wskaźnik informujący o tym, że loki są gotowe, a także cyfrowa regulacja temperatury. Dzięki temu nie przegrzejemy włosów i pozostaną zdrowe i piękne na długo.Polecam :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

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