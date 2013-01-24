Укладка волосся без турбот для здорових локонів та хвиль
Хочете створювати природні локони та хвилі без шкоди для волосся або опіків під час укладки? Вкладайте волосся цілком спокійно завдяки інноваційній плойці Philips ProCare. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Укладка волосся без турбот для здорових локонів та хвиль
Хочете створювати природні локони та хвилі без шкоди для волосся або опіків під час укладки? Вкладайте волосся цілком спокійно завдяки інноваційній плойці Philips ProCare. Переглянути усі переваги
Циліндр із лагідним на дотик покриттям гарантує безпечну укладку волосся без ризику випадкових опіків. 96% жінок стверджують, що лагідне на дотик покриття гарантує безпечну укладку волосся без випадкових опіків. Тестування проводилося за участі 55 жінок.
Унікальний індикатор повідомляє про готовність локона за допомогою звукового сигналу. Ця інноваційна функція дозволяє створити прекрасні локони та хвилі без перегрівання волосся. Просто виберіть одне із трьох налаштувань часу завивки залежно від типу волосся і натисніть кнопку, намотавши волосся на циліндр.
Вбудований РК-дисплей з індикацією типу волосся дозволяє вибрати відповідну тривалість завивки для Вашого типу волосся і запобігти перегріванню.
Конічний циліндр 13–25 мм гарантує природний вигляд локонів та хвиль.
Символ температури перестане блимати, коли плойка нагріється і буде готова до використання.
Характеристики
Технічні характеристики