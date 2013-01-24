Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Конічна плойка

HP8619/00
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Укладка волосся без турбот для здорових локонів та хвиль Укладка волосся без турбот для здорових локонів та хвиль Укладка волосся без турбот для здорових локонів та хвиль
    -{discount-value}

    Конічна плойка

    HP8619/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Укладка волосся без турбот для здорових локонів та хвиль

    Хочете створювати природні локони та хвилі без шкоди для волосся або опіків під час укладки? Вкладайте волосся цілком спокійно завдяки інноваційній плойці Philips ProCare. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Конічна плойка

    Укладка волосся без турбот для здорових локонів та хвиль

    Хочете створювати природні локони та хвилі без шкоди для волосся або опіків під час укладки? Вкладайте волосся цілком спокійно завдяки інноваційній плойці Philips ProCare. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all curlers

      Укладка волосся без турбот для здорових локонів та хвиль

      • Конічний циліндр (13–25 мм)
      • Лагідне на дотик оксамитове покриття
      • Температура 150–200 °C
      • Індикатор готовності локона
      Лагідне на дотик покриття дозволяє запобігти опікам рук та волосся.

      Лагідне на дотик покриття дозволяє запобігти опікам рук та волосся.

      Циліндр із лагідним на дотик покриттям гарантує безпечну укладку волосся без ризику випадкових опіків. 96% жінок стверджують, що лагідне на дотик покриття гарантує безпечну укладку волосся без випадкових опіків. Тестування проводилося за участі 55 жінок.

      Унікальний індикатор повідомляє про готовність локона.

      Унікальний індикатор повідомляє про готовність локона.

      Унікальний індикатор повідомляє про готовність локона за допомогою звукового сигналу. Ця інноваційна функція дозволяє створити прекрасні локони та хвилі без перегрівання волосся. Просто виберіть одне із трьох налаштувань часу завивки залежно від типу волосся і натисніть кнопку, намотавши волосся на циліндр.

      Цифрові налаштування температури для Вашого типу волосся.

      Цифрові налаштування температури для Вашого типу волосся.

      Вбудований РК-дисплей з індикацією типу волосся дозволяє вибрати відповідну тривалість завивки для Вашого типу волосся і запобігти перегріванню.

      Конічний циліндр 13–25 мм.

      Конічний циліндр 13–25 мм.

      Конічний циліндр 13–25 мм гарантує природний вигляд локонів та хвиль.

      Індикатор готовності до використання на РК-екрані.

      Індикатор готовності до використання на РК-екрані.

      Символ температури перестане блимати, коли плойка нагріється і буде готова до використання.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Індикатор готовності локона
        Так
        Матеріал покриття
        М’який на дотик
        Можливість налаштування часу завивки
        Цифрове
        Автоматичне вимкнення
        через 60 хв.
        Блокування
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Підставка для підпирання
        Вбудована

      • Технічні характеристики

        Діаметр циліндра
        13–25 мм  мм
        Тип нагрівача
        PTC
        Час нагрівання
        45 сек.
        Довжина шнура
        1,8 м
        Напруга
        Універсальне

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись