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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография упаковки

Больше не доступен

Щетка-стайлер Care для бережной укладки

HP8631/00

Быстрая и бережная укладка для великолепного объема

С помощью щетки-стайлера Philips Care для укладки вы сможете быстро создать мягкие локоны без вреда для волос. Корпус щетки 38 мм с покрытием Silky Smooth обеспечивает стойкий результат и бережную укладку, а втягивающиеся зубчики помогают быстро создать неповторимый образ.

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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Быстрая и бережная укладка для великолепного объема

  • 38 мм

Втягивающиеся зубчики для быстрого и легкого извлечения щетки из волос

Втягивающиеся зубчики для быстрого и легкого извлечения щетки из волос

Уникальные втягивающиеся зубчики обеспечивают быстрый результат и легкое использование. Накрутите волосы на стайлер, затем поверните термоизолированный наконечник, чтобы втянуть зубчики. Эта уникальная функция обеспечивает легкое извлечение щетки из волос и сохраняет идеальную форму локонов.

Керамическое покрытие Silky Smooth

Керамическое покрытие Silky Smooth

Керамическое покрытие Silky Smooth для более бережного ухода за волосами

Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 