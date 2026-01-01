Быстрая и бережная укладка для великолепного объема

С помощью щетки-стайлера Philips Care для укладки вы сможете быстро создать мягкие локоны без вреда для волос. Корпус щетки 38 мм с покрытием Silky Smooth обеспечивает стойкий результат и бережную укладку, а втягивающиеся зубчики помогают быстро создать неповторимый образ.