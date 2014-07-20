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    Essential

    Фен-щетка

    HP8661/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Простая укладка волос любой длины Простая укладка волос любой длины Простая укладка волос любой длины
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      Essential Фен-щетка

      HP8661/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Простая укладка волос любой длины

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

      Essential Фен-щетка

      Простая укладка волос любой длины

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

      Простая укладка волос любой длины

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

      Essential Фен-щетка

      Простая укладка волос любой длины

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

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        Essential

        Essential

        Фен-щетка

        Итого:

        Простая укладка волос любой длины

        • 3 насадки
        • Технология ThermoProtect
        Мощность 800 Вт для идеальной укладки

        Мощность 800 Вт для идеальной укладки

        Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

        Температурная настройка ThermoProtect

        Температурная настройка ThermoProtect

        Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

        Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

        Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

        Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.

        Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

        Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

        ThermoBrush 22 мм для простого создания локонов

        Щетка ThermoBrush имеет малый диаметр 22 мм. Ширина отверстия делает ее идеальным решением для укладки и создания локонов.

        Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

        Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

        Холодный обдув для бережной сушки

        В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

        • Технологии бережного воздействия

          ThermoProtect
          Да

        • Аксессуары

          Круглая щетка 38 мм
          Для выпрямления и создания волн
          ThermoBrush 22 мм
          Для простого создания локонов
          Насадка-концентратор
          Для направленного воздушного потока

        • Мощность

          Мощность в ваттах
          800 Вт
          Напряжение
          220—240 В

        • Технические характеристики

          Количество настроек температуры
          3
          Длина шнура
          1,8 м

        • Удобство использования

          Петелька для подвешивания
          Да
          Шнур на шарнире
          Да

        • Обслуживание

          2 года гарантии во всех странах
          Да

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